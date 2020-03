23. runde i Superligaen: Tophold ydmyger sin tidligere træner og holder kurs mod titlen

Politiken giver dig overblik over kampene i grundspillets fjerdesidste runde.

FC Midtjylland – Sønderjyske 3-0

1-0 Awer Mabil (21), 2-0 Paulinho (29), 3-0 Ronnie Schwartz (44)





Superligaens førerhold, FC Midtjylland, ser stærkt ud i foråret.

Søndag fik midtjyderne forårets tredje sejr på stribe, da Sønderjyske var på besøg og blev sendt hjem med et 0-3-nederlag i Superligaen.

FCM var dominerende i langt størstedelen af kampen, og Sønderjyskes defensiv havde store problemer mod midtjydernes offensive profiler.

Brasilianske Paulinhos drømmemål i første halvleg var blandt andet med til at sænke udeholdet.

Sejren betyder, at FC Midtjylland nu har 59 point efter 23 kampe – 9 point foran FC København på andenpladsen. Sønderjyske er fortsat på tiendepladsen med 25 point inden grundspillets tre sidste runder.

Hjemmeholdet viste sig at være en meget stor mundfuld for Sønderjyske i første halvleg.

FC Midtjylland dominerende i kampens indledning. Det var helt logisk, at hjemmeholdet tog føringen efter 21 minutter, da offensivspilleren Awer Mabil sparkede bolden op i nettaget fra en spids vinkel.

Blot otte minutter efter udbyggede hjemmeholdet føringen med en scoring, der må kunne blive en stærk kandidat til årets mål.

Venstrebacken Paulinho tog chancen fra 25-30 meter og hamrede bolden helt op i hjørnet til en 2-0-føring. Holdkammeraterne tog sig til hovedet over det uventede brasilianske vidundertræf.

To minutter inden pausen blev det også 3-0 til hjemmeholdet efter en smart frisparkskombination, som Ronnie Schwartz kunne prikke i mål.

I anden halvleg fortsatte FCM-dominansen, mens Sønderjyske havde svært at lægge pres på hjemmeholdet og skabe liv i kampen igen.

Selv om FCM-angriber Sory Kaba var tæt på et akrobatisk mål i tillægstiden, forblev anden halvleg målløs, og FCM tog tre sikre point.

Superligaen 23. runde Fredag AGF-Hobro 0-0 Lørdag Esbjerg-FC Nordsjælland 1-2 Søndag Horsens-Randers 1-2 OB-Silkeborg 1-1 Brøndby-Lyngby 1-0 18.00 FCK-AaB 3-2 Mandag 19.00 FCM-SønderjyskE 3-0

FC København – AaB 3-2

1-0 Michael Santos (55), 2-0 Pep Biel (57), 3-0 Michael Santos (64), 3-1 Lucas Andersen (72), 3-2 Carlos Zeca (selvmål, 77)

FC København kom tilbage på vinderkurs i Superligaen med en sejr på 3-2 hjemme over AaB.

Københavnernes tre mål blev sat ind på under ti minutter i begyndelsen af anden halvleg - på to scoringer af angriberen Michael Santos og et enkelt af kantspilleren Pep Biel.

Men AaB reducerede to gange og var nær ved at tage det ene point til slut.

FCK var generelt kommet skidt i gang i Superligaen med blot et enkelt point i årets første to kampe.

Efter et skuffende nederlag til Esbjerg og uafgjort mod Silkeborg var kravet for den københavnske titelaspirant en sejr over nordjyderne søndag aften.

Og kravet blev indfriet, men med mere besvær end forventet, efter at FCK førte 3-0.

FCM topper dog fortsat ligaen med 56 point - seks mere end FCK. FCM tager mandag imod Sønderjyske.

I torsdags gik FCK videre til ottendedelsfinalerne i Europa League efter samlet sejr over skotske Celtic, og det hårde kampprogram har sat sine spor i truppen.

FCK er plaget af en del skader for tiden, og både backen Pierre Bengtsson og angriberen Mikkel Kaufmann røg på skadeslisten før AaB-kampen.

Under opvarmningen stod det også klart, at angriberen Dame N’Doye heller ikke var i stand til at spille søndagens kamp.

Mohamed Daramy overtog pladsen fra N’Doye helt i front, og det skulle vise sig at være en god idé.

Daramy spillede ikke specielt godt i første halvleg, men han lagde op til to af FCK’s mål i anden halvleg.

Generelt havde FCK vanskeligheder ved at skabe chancer i de første 45 minutter, og AaB kom slet ikke frem til noget farligt offensivt i samme periode.

Santos satte dog gang i målfesten ti minutter inde i anden halvleg, da uruguayaneren headede Bryan Oviedos præcise indlæg i nettet.

To minutter senere øgede Pep Biel til 2-0 med en flad afslutning, da spanieren udnyttede fornemt forarbejde fra Daramy.

Santos pandede efter 64 minutter også FCK på 3-0 efter endnu et oplæg fra Daramy.

Og så skulle man tro, at den kamp var afgjort. Men nej. Ikke helt.

Lucas Andersen reducerede til 1-3 efter 72 minutter på et frispark, der sad helt ude i siden af målet.

Fem minutter senere kom FCK-anfører Carlos Zeca til at lave et klodset selvmål ved at ramme et indlæg uheldigt.

AaB pressede FCK til slut, og der var farlige situationer i begge ender, men der blev ikke scoret yderligere foran de 13.240 tilskuere, der efter en kedelig start blev godt underholdt i anden halvleg.

AaB er placeret på sjettepladsen med 34 point efter 23 kampe.





Brøndby – Lyngby 1-0

1-0 Simon Hedlund (53)

Brøndby løb med det hele, da klubben søndag eftermiddag tog imod Lyngby Boldklub i 3F Superligaen.

De blå-gule fra den københavnske vestegn spillede ikke noget brag af en kamp, men hev en 1-0-sejr i land på mål af Simon Hedlund.

De tre point er vigtige i Brøndbys bestræbelser på at nå med i top-6, som giver adgang til mesterskabsspillet. Klubben indtager aktuelt fjerdepladsen.

Lyngby er på8. pladsen og mistede altså et skridt i jagten på top-6.

Opgøret blev aldrig nogen synderlig festlig affære. De to mandskaber kom sjældent frem til store chancer.

Rezan Corlu, som er ejet af Brøndby og spiller i Lyngby på en lejeaftale, flækkede bolden langt over rammen, da han efter 12 minutter fik chancen fra kanten af feltet.

Før pausen var Kevin Mensah, som spiller wingback, Brøndbys farligste mand med sine gennembrud op langs flanken, og efter en halv time kom han hele vejen igennem, men Thomas Mikkelsen i Lyngby-målet kom godt ud.

Efter pausen skulle Brøndby kun bruge én chance til at bringe sig i front. Simon Hedlund fik bolden i venstre side og sendte den frem til Samuel Mraz, som lagde den af til selv samme Hedlund, der med et brag hamrede den i nettet.

Selv om Brøndby var i front, virkede det ikke til, at Lyngby havde intentioner om at satse synderligt.

En af holdets ellers kreative kræfter Rezan Corlu var totalt uden indflydelse og lignede en mand, der allerede nu tænker på, at han til sommer skal hjem til Brøndby.

Lyngby forsøgte sig i slutfasen med et lidt hårdere pres, og efter 72 minutter lykkedes det faktisk Mathias Hebo at få bolden i nettet, men han var offside, og målet blev underkendt - uden protester.

Samme Hebo stod bag en stor Lyngby-mulighed efter 82 minutter, da han fra distancen smadrede bolden lige på Marvin Schwäbe, som med sin redning sikrede Brøndby sejren.

OB – Silkeborg 1-1

1-0 Sandor Svendsen (35), 1-1 Jeppe Okkels (72)

OB’s chance for at kapre plads i medaljeslutspillet er efterhånden kun teoretisk.

Søndag eftermiddag fortsatte fynboerne en skuffende forårsstart med kun at få 1-1 på hjemmebane mod bundproppen Silkeborg.

Netop indskiftede Jeppe Okkels ødelagde søndagshyggen for hjemmepublikummet med sin udligning til 1-1 17 minutter før tid.

På det tidspunkt så OB ellers ud til at være på vej til tre point på trods af en lettere rodet præstation på en vanskelig bane præget af den megen regn, der er faldet hen over vinteren.

Fynboerne var fysisk stærkere og tilkæmpede sig på den måde et vis overtag uden at vise den store effektivitet i frontlinjen.

Derfor var det ikke ulogisk, at der skulle et omdiskuteret straffespark til at hjælpe OB i gang ti minutter før pausen.

Gæsternes keeper, Rafael Romo, boksede en høj bold væk fra farezonen, men traf samtidig OB’s Jeppe Tverskov i ansigtet med knytnæven.

Det takserede dommer Sandi Putros til et straffespark, hvilket Silkeborg-spillerne mildt sagt ikke var enige i. Men Putros var ikke til at rokke, og mens gæsterne rasede, sendte Sander Svendsen sikkert bolden i nettet fra 11 meter.

Da så det svært ud for Silkeborg, der spillede uden den karantæneramte nyerhvervelse Junior Brumado, og med Emil Holten alene i front blev offensiven for harmløs mod OB’s fysisk stærke forsvar.

Hjælpen kom fra udskiftningsbænken i form af Jeppe Okkels, der 17 minutter før tid udlignede på et fint skud fra kanten af feltet, minuttet efter at han var blevet sat på banen.

Dermed stod man med et resultat, som i virkeligheden ikke rigtigt hjælper nogen af holdene.

Silkeborg skal hente fire point ind på Esbjerg i de næste tre kampe for at slippe væk fra sidstepladsen, inden ligaen bliver delt.