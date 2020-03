Udelukket sportschef er målløs: Jeg må ikke engang træne eller rådgive mine børn

Sportsdebat

Michael Krüger

Tidligere sportchef i Triatlon Danmark, der netop er blev idømt fire års karantæne for at anvende en metode, som er i strid med de nationale antidopingregler i behandling af Sif Bendix Madsen. Atleten er udelukket i et år fra 28. juni 2019.



Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening til sportsdebat@pol.dk.