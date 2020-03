Pernille Harder: Jeg hviler i mig selv og min seksualitet, og jeg har ikke nogen problemer med at tale om det

Da Pernille Mosegaard Harder som femårig begyndte på at spille fodbold i Tulstrup/Faurholt IK lidt uden for Ikast i epicenteret af den jyske hede, var der ikke noget pigehold. Hun måtte til at begynde med spille fodbold med drengene, og som årene gik – og Tulstrup blev skiftet ud med FC Ikast og senere Team Viborg – slæbte hun hele tiden rundt på fornemmelsen af, at det ikke var så cool at spille fodbold som pige. ​

Kommentarer som ’kvinder hører ikke hjemme på en fodboldbane’ kunne af og til høres fra lægterne til kampe, og folk var bundet op på stereotypen om, at fodbold er en mandesport. For mænd.