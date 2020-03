Hollandsk medie: Thomas Kahlenberg smittet med coronavirus til Christian Poulsens runde fødselsdag

Automatisk oplæsning

Da Thomas Kahlenberg i søndags gæstede Brøndby Stadion for at følge hjemmeholdets kamp mod Lyngby, bragte han samtidig coronavirus ind i den danske superliga i fodbold.​​

Den 36-årige tidligere Brøndby- og landsholdsspiller var netop vendt hjem fra en rejse til Amsterdam i forbindelse med den tidligere landsholdsspiller Christain Poulsens 40 års fødselsdag, hvor han er blevet smittet, og derfor er Kahlenberg nu blevet sendt i isolation, hvor han »efter omstændighederne har det godt og er ved godt mod«, hedder det i en pressemeddelelse.

Inden da var Thomas Kahlenberg i kontakt med mange mennesker under sit stadionbesøg i søndags. Det gælder i hvert fald 13 navngivne personer i Brøndby IF, der alle er sendt i hjemmekarantæne – blandt andre administrerende direktør Ole Palmå, assistenttræner Martin Retov, forsvarsspilleren Joel Kabongo, analytikeren Jimmy Brinksby og sportspsykolog Christian Engell.

Ifølge den hollandske avis Algemeen Dagblad er Christian Poulsen, der er assistenttræner i Ajax Amsterdam, i karantæne. Det er ifølge Ritzau også det hollandske medie, der skriver, at Kahlenberg var gæst ved Christian Poulsens runde fødselsdag.

Lyngby-spillere også sendt hjem

Tre spillere fra Lyngby Boldklub – Martin Ørnskov, Kasper Jørgensen og Patrick da Silva – var også i kontakt med Thomas Kahlenberg i forbindelse med superligakampen og er derfor også sendt hjem til 14 dages karantæne for at undgå yderligere spredning af smitten.

Ingen af de tre viser endnu tegn på at være smittede, og foreløbig har Lyngby Boldklub ingen grund til at tro, at andre i klubben skulle være udsat for smittefare.

Større usikkerhed knytter sig til Brøndby IF, for Thomas Kahlenberg var både i fanzonen, Michael Laudrup-loungen og receptionen på Brøndby Stadion.

Berørte skal kontakte klubben

Derfor beder klubben om hjælp til at forebygge eventuel yderligere spredning af sygdommen. Alle, der har trykket hånd, krammet eller befundet sig inden for to meters afstand af Thomas Kahlenberg i mere end et kvarter i søndags, skal kontakte Brøndby IF på tlf. 33 36 79 99.

Klubben vil indsamle kontaktinformationer og give dem videre til Styrelsen for Patientsikkerhed, der vil tage kontakt til hver enkelt og vurdere, om der er behov for hjemmekarantæne. Der er ingen grund til at kontakte klubben, hvis man blot har passeret Thomas Kahlenberg.

»Vi har allerede inddæmmet og karantænesat alle kendte og nære kontakter til Thomas Kahlenberg i tiden op til, han fik symptomer. Vi har haft et godt samarbejde med Thomas Kahlenberg og Brøndby IF, og vi er glade for, at Brøndby IF nu hjælper med at få kontakt til de fans, der måtte have været i fysisk berøring med Thomas Kahlenberg søndag på Brøndby Stadion. Via vores dialog med Thomas Kahlenberg om hans færden søndag på Brøndby Stadion ved vi, at der er tale om et begrænset antal personer«, siger overlæge Anette Lykke Petri fra Styrelsen for Patientsikkerhed i en pressemeddelelse fra Divisionsforeningen.

»Vi læner os fuldstændig op ad myndighedernes anbefalinger og er trygge ved deres håndtering og rådgivning«, siger Brøndby IF’s sportsdirektør, Carsten V. Jensen, i samme forbindelse.

Superligaen fortsætter

Kampene i den kommende superligarunde afvikles som planlagt, selv om folkene fra Brøndby og Lyngby er sendt i karantæne på grund af coronavirus, oplyser Divisionsforeningen.

»Vi er i tæt dialog med sundhedsmyndighederne. Udgangspunktet er, at kampene i den kommende runde afvikles som planlagt, men vi følger selvfølgelig fuldstændigt sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Vi forholder os til situationen, som den udvikler sig«, lyder det i en pressemeddelelse.

Divisionsforeningen oplyser, at to forhold kan påvirke afviklingen af weekendens kampe.