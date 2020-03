Viktor Axelsen før All England: Selvfølgelig ligger coronavirussen i baghovedet

Hvis man er blevet udsat for digitale krænkelser, kan man hurtigt komme til at føle sig alene. Politikens journalist Milla Mølgaard har skrevet en bog, der skal gøre det nemmere for forældre at tale med deres barn om at flirte på skærmen. Hvorfor skal man ikke tage den løftede pegefinger med ind på teenageværelset?