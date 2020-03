Dansk eliteidræt er i usikkerhedens klo

»Det er et kaos at stå i«, siger badmintonspiller Hans-Kristian Vittinghus, der er meget bekymret for fremtiden på grund af den alvorlige situation, han og dansk eliteidræt er havnet i som følge af coronapandemien.

Med All England overstået i weekenden er der sat et foreløbigt punktum for det hav af sportsbegivenheder, der skulle have fundet sted i foråret. Dansk eliteidræt står i en ekstraordinær situation, som kommer til at få vidtgående konsekvenser, men i en tid, hvor verden står over for den største globale sundhedskrise i nyere tid, er der konsensus om, at der er vigtigere ting end sport.