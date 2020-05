Nu kan du igen gå ned i glidende tackling: Breddeidrætten får grønt lys til kropskontakt

Sundhedsmyndighederne har godkendt nye retningslinjer for den udendørs idræt. Dermed er vejen banet for øget kropskontakt til stor glæde for Danmarks Idrætsforbund og DGI.

Hvis du savner at kaste dig hovedkulds ind i en tackling på fodboldbanen, er der godt nyt på vej.​

Danmarks Idrætsforbund (DIF) og DGI er klar med en række nye retningslinjer for al udendørs idræt, som blandt andet betyder, at det igen er tilladt at dyrke idræt med kropskontakt – dog kun med maksimalt 10 deltagere og under forudsætning af, at foreningerne har ekstra stor opmærksomhed på hygiejne og smitteforebyggelse.

»Jeg er lykkelig. Det har virkelig står højt på vores ønskeliste for genåbningen af idrætten«, siger Morten Mølholm, der er adm. direktør i DIF, der favner både bredde- og eliteidræt.

Samme glæde kommer fra formanden for breddeidrætsorganisationen DGI, Charlotte Bach Thomassen.

»Vi er meget glade. Det er et udtryk for stor tillid til et ansvarligt civilsamfund, at idrætsforeningerne med retningslinjerne i hånden nu forsigtigt kan igangsætte træning for de mange tusinder af danskere, der længes efter motion i fællesskaber«, siger hun.

»Men der er samtidig klart, at det stadig er på ’coronamåden’. Vi skal gøres os klart, at der er en masse forholdsregler, som vores foreninger skal have styr på, før de for alvor kan komme igang. Men nu er vi et skridt videre, selv om vi da stadig vil savne det sociale i klubhuset og omkring træning, som vi må vente på lidt endnu«, siger DGI-formanden.

De nye retningslinjer betyder imidlertid ikke, at bredde- og ungdomsidrætten igen er klar til at afvikle kampe – den tilladte kropskontakt er alene rettet imod træningsaktiviteter. Til gengæld får de stor betydning for ikke bare fodbolden, men også basketball, håndbold, floorball, rugby, ja alle idrætsgrene, der kan dyrkes udendørs.

Samtidig giver den tilladte kropskontakt også ro på i forhold til en række af de sommerskoler, som foregår i både DIF- og DGI-regi, og som langt over 100.000 børn og unge deltager i – uagtet, hvor meget tættere idrætten kommer på en ’normaltilstand’ efter 8. juni, når genåbningsfase 3 efter planen bliver sat i værk.

Det har ellers været uklart, hvordan breddeidrætten præcis skulle forholde sig, siden Folketingets partier i torsdags blev enige om genåbningsfase 2. Aftaleteksten gør det nemlig kun klart, at breddeidrætten kan gennemfører »sundhedsmæssigt forsvarlige aktiviteter udendørs« under »de gældende regler«, men hvordan det skal forstås, har både DIF eller DGI været i tvivl om.

Og siden har Sundhedsstyrelsen tilmed ændrets sin anbefaling om social afstand i det offentlige rum fra 2 til kun 1 meter.

Derfor har idrættens to hovedorganisationer, Kulturministeriet og Sundhedsstyrelsen de seneste dage forhandlet om nye retningslinjer, der flugter med både genåbning og social afstand.





Rigspolitiet lemper regler

At det nu igen er tilladt med mere kropskontakt, er bestemt ikke den eneste gode nyhed, som har ramt idrætslivet.

Rigspolitiet har nemlig opdateret deres retningslinjer for, hvordan landets mange fodboldbaner kan opdeles under coronakrisen. Hidtil har reglerne været, at der højst måtte være 10 personer på en opstreget fodboldbane – uanset størrelsen af den.

Det har blandt andet ført til, at politiet fra grebet ind over for de af landets 1.600 fodboldklubber, der har opdelt en 11-mandsbane i eksempelvis fire mindre baner. En fremfærd, der har vakt irritation rundt om i klubberne.

Men nu er den knast også løst, så en 11-mandsbane gerne må opdeles, såfremt det er tydeligt afmærket. Ændringerne betyder, at fodboldklubberne nu kan få plads til langt flere af deres 330.000 medlemmer.

»Vi har kæmpet for, at anlæg kan opdeles i mindre områder. Det er nu lykkedes. Vi kæmper fortsat også for at åbne fodbolden helt«, siger formanden for DBU Bredde, Lars Albæk til unionens hjemmeside.

»Det skal ikke være en hemmelighed, at vi kan mærke, at både klubber og spillere står i en udfordrende situation lige nu, og alle brænder for at komme ud på fodboldbanerne igen«, siger formanden, der samtidig understreger, at fodbolden fortsat skal overholde myndighedernes regler og restriktioner.

Rigspolitiets lempelse af reglerne er samtidig også godt for håndboldklubberne, der endnu ikke kan træne i hallerne. Præcis som fodbolden har de fået bedre mulighed for at genoptage deres træne under åben himmel.









