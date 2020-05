Genstarten af håndbold og ishockey skaber begejstring hos DIF og travlhed i klubberne

Regeringen har givet grønt lys for at indendørsidræt kan genoptages og eliteatleterne atter må træne.

Håndboldsæsonen var færdig, mestrene og årets kvindelige spiller var kåret, nedrykkerne var udpeget og et par store profiler som Michael V. Knudsen og Kasper Søndergaard konstaterede, at deres karriere var overstået. Flere klubber protesterede over afgørelsen af sæsonen og fik i en appelinstans medhold i deres anke.​​

Dansk Håndbold Forbunds indkaldte derfor til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde, der 25. maj skulle tage stilling til de spegede forhold, men nu er situationen pludselig en helt anden, og klubberne har pludselig fået travlt med at komme op i sportsligt gear igen.

For i går understregede Kulturministeriet, at anden fase af genåbningen af Danmark under coronakrisen omfatter al professionel idræt. Ikke kun Superligaen i fodbold, men også de bedste ligaer i eksempelvis håndbold, ishockey og badminton samt 1. division og kvindeligaen i fodbold.

Det er virkelig en lettelse og en stor glæde, at en række af vores sportsgrene igen kan sætte deres ligakampe i gang DIF-direktør Morten Mølholm Hansen,

Siden statsminister Mette Frederiksen (S) i torsdags afslørede de planer, et folketing havde lagt for fase to er der blevet forhandlet om betingelserne, og lørdag eftermiddag kunne Kulturministeriet meddele følgende om vilkårene for den professionelle idræt i Danmark:

»Det gælder for de to øverste rækker inden for fodbold mænd, den øverste række inden for fodbold kvinder, den øverste række inden for håndbold mænd, den øverste række inden for håndbold kvinder, den øverste række inden for ishockey mænd og den øverste række inden for badminton, trav- og galopløb på de 9 væddeløbsbaner udøvet af kuske og ryttere med professionel licens samt øvrige professionelle idrætter, hvor hovedparten af udøverne lever af indtægter fra deres idræt«.

Kulturminister Joy Mogensen (S) siger i en pressemeddelelse:

»Jeg er glad for, at den professionelle idræt kan komme på banen igen. Ligaerne har behov for at gennemføre deres turneringer og genoptage træningen, ligesom rigtig mange af os har savnet at kunne følge med i Superligaen. Det kan vi nu, selvom det bliver fra kanten af sofaen.Det har været vigtigt også at få gang i Kvindeligaen på lige fod med de andre topligaer i Danmark«.

Dermed får håndbold- og ishockeyklubberne travlt, når resten af sæsonen nu alligevel skal gennemføres, men det er en beslutning, der vækker stor begejstring hos både Danmarks Idrætsforbund og eliteorganisationen Team Danmark.

»Det er virkelig en lettelse og en stor glæde, at en række af vores sportsgrene igen kan sætte deres ligakampe i gang, og at vores professionelle atleter igen må træne for fuld styrke. Det får kæmpe stor betydning – både sportsligt og økonomisk«, siger direktør Morten Mølholm Hansen i en pressemeddelelse fra Danmarks Idrætsforbund.

Myndighederne dispenserer for forsamlingsforbuddet og forbuddet som åbningen af indendørs træningsfaciliteter.

»For at nævne nogle få eksempler, så betyder det blandt andet, at vores verdensmestre i banecykling har grønt lys til at træne indendørs, at badmintonligaen kan spilles færdig, og at alle Team Danmark-svømmere igen kan hoppe i bassinet. Det har stor betydning for, at de kan fastholde deres sportslige niveau og for mulighederne for dansk succes på de internationale sportsarenaer fremadrettet«, siger Morten Mølholm Hansen.

Glæde hos Team Danmark

Hos Team Danmark glæder direktør Lone Hansen sig over, at eliteorganisationens mange topatleter atter kan træne under mere normale forhold.