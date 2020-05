Golftour hyrer stribevis af fly til spillerne

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Golf. Spillerne på den nordamerikanske PGA Tour og deres caddier vil blive fløjet rundt i chartrede fly, når de første turneringer i juni starter efter coronakrisen. De specialchartrede fly skal hindre golfspillerne i at blive ramt af coronavirus. Det fortæller den amerikanske golfstjerne Kevin Streelman ifølge Ritzau til magasinet Golfweek. »Touren har chartret flyt - nogle ret store nogle - til alle spillere og caddier mellem turneringerne i et forsøg på at holde boblen rundt om os tæt«, siger Streelman, der forventer 5-6 personer i hvert fly. Charles Schwab Challenge på Colonial-banen i Forth Worth er første planlagte turnering efter coronapausen.

Fodbold. Londons borgmester, Sadiq Khan, er modstander af ideen om at genstarte Premier League-sæsonen i næste måned. Det må ske på et senere tidspunkt, siger hans talsmand til avisen Evening Standard ifølge Reuters. »Da denne krise fortsat omklamrer landet, og hundredvis af mennesker dør hver eneste dag, mener han, at det er for tidligt at diskutere en genoptagelse af Premier League og anden form for topsport i hovedstaden«, siger talspersonen. Den britiske regering sagde tirsdag, at elitesport kan begynde igen efter 1. juni, men uden tilskuere.

Fodbold. Premier League-spillerne kan komme tilbage på træningsbanen på mandag. En træningssession må højest vare 75 minutter og det er ikke tilladt at tackle. Det viser officielle protokoller, der er sendt til spillere og managere tirsdag, oplyser BBC.

Fodbold. Portugals bedste række genoptages 4. juni. FC Porto fører rækken med et point mere på kontoen end Benfica. Der mangler at blive spillet ti runder.