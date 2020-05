Trængte topklubber får skattekroner: Byrødders nødhjælp er en linedans med loven

Frygten for økonomiske trængsler eller ligefrem konkurser får flere kommuner til at indgå sponsor- og markedsføringsaftaler med lokale professionelle sportsklubber. Men metoden er kontroversiel.

Billetsalget er gået i stå, ølhanerne er lukkede, grillristene har ikke brændemærket ryggen af en stadionpølse siden begyndelsen marts. Og nogle sponsorer lider så meget under den verserende coronakrise, at de i kampen for at slukke deres egne økonomiske ildebrande har vendt idrætten ryggen.