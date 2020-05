Fifa suspenderer voldtægtsmistænkt boss

Automatisk oplæsning

Direkte sport i tv Tirsdag 26. maj TV3+ 18.30 Fodbold: Dortmund-Bayern M. TV3 Sport 13.00 Fodbold: Brøndby-Lyngby 15.00 Fodbold: FC København-Sønderjyske 20.30 Fodbold: Bremen-Gladbach 2.00 Motorsport: Nascar TV3 Max 20.30 Fodbold: Leverkusen-Wolfsburg

Fodbold. Skandalerne klister bare til Det Internationale Fodboldforbund (Fifa). Forbundet har set sig nødsaget til at suspendere Yves Jean-Bart, der præsident i fodboldforbundet på Haiti, i 90 dage. Han efterforskes af hjemlandets myndigheder i en sag om sexmisbrug af teenagepiger. Misbruget er angiveligt sket på Haitis nationale træningscenter, der er bygget for Fifa-midler. 73-årige Yves Jean-Bart har foreløbigt afvist alle anklager om voldtægt.

Fodbold. Den franske klub Lyons farverige præsident Jean-Michel Aulas vækker på ny opsigt. Tidligere på måneden afslørede han, at Champions League nok vil blive genoptaget omkring 7. august, og nu opfordrer han Ligue 1 til at gentænke den afblæsning af sæsonen, der har været et faktum i en måneds tid. Jean-Michel Aulas har ifølge Ritzau kontaktet både Frankrigs premier- og sportsminister i sagen og vil have sagen prøvet ved Frankrigs højeste administrative domstol. Med en syvendeplads lå Lyon akkurat uden for de europæiske pladser.

Fodbold. Der er mange forhindringer, der skal forceres, inden den italienske Serie A kan genstartes. Senest er i italienske medier blevet beskrevet, at Serie A vil afvikle eftermiddagskampe ved 16.30-tiden i juni og kuli, hvor er snildt kan være over 30 grader. »At spille klokken 16.30 midt om sommeren i juni og juli. Det kommer ikke at til ske, at vi skal spille på det tidspunkt«, lyder det fra en talsmand fra Spillerforeningen til den avisen La Repubblica.

Fodbold. Bournemouth-målmanden Aaron Ramsdale er smitte med coronavirus. Den 22-årige Ramsdale blev testet negativ, inden Bournemouth forrige mandag genoptog træningen, men efter træningen fredag viste en ny test det modsatte resultat. »Jeg har været lige så forsigtig som før nedlukningen. Det lader til at være på en indkøbstur, at jeg fik det«, siger han ifølge Ritzau til The Sun.

Ishockey. Lars Eller og de andre danskere i den nordamerikanske liga NHL kan måske snart vende tilbage til træningsbanerne. NHL sigter således efter at kunne åbne op for træning med maksimalt seks spillere på isen ad gangen, oplyser ligaen ifølge Ritzau og flere internationale nyhedsbureauer.

Ishockey. Angriberen Steffen Frank har forlænget sin kontrakt med sønderjyske til sommeren 2021.