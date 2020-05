Hertha Berlin driller tophold og fastholder super-genstart

Automatisk oplæsning

Direkte sport i tv Onsdag 27. maj TV3 Sport 18.30 Fodbold: RB Leipzig-Hertha Berlin 20.30 Fodbold: For. Düsseldorf-Schalke 02.00 Motorsport: Nascar TV3 Max 18.30 Fodbold: Hannover 96-Karlsruhe 20.30 Fodbold: Union Berlin-Mainz Xee 20.30 Fodbold: Hoffenheim-FC Köln







Fodbold. RB Leipzig, der måtte undvære en skadet Yussuf Poulsen, kunne onsdag aften overtage andenpladsen i Bundesligaen fra Dortmund, da holdet på hjemmebane tog imod Hertha Berlin. Men et 2-2-facit var ikke nok. Det startede skidt for Leipzig, der kom bagud efter et hjørnespark, hvor Herthas Marko Grujic nettede. Et kvarter senere skaffede Lukas Klostermanns hoved udligningen, også via hjørnespark. Trods en spiller i undertal kunne Patrik Schick øge til 2-1, før Krysztof Piatek til sidst udlignede på straffe.

Fodbold. Kvindernes bedste række indledes igen 6. juni med et halveret slutspil med kun fem spillerunder. Beslutningen fra Dansk Boldspil-Union (DBU) om at halvere slutspillet vækker ikke lutter begejstring hos Fortuna Hjørring-formand Birgit Christensen. »Vi har hele tiden ønsket, at afgørelsen på turneringen skulle ske på banen, og det er DBU altså kommet frem til, efter at der har været en del spekulationer og forslag. Man kan sige, at det her med de fem kampe er den mindst dårlige løsning«, siger Birgit Christensen til klubbens hjemmeside. Fortuna har 10 point med over i slutspillet mod Brøndbys og FC Nordsjællands 8 og 6.

Håndbold. Den danske målmand Emil Nielsen er kommet på årets hold i Frankrigs bedste håndboldrække. Han er udtaget som årets håb blandt ligaens nye spillere. Forud for sæsonen skiftede han fra Skjern til Nantes. Den franske liga blev endegyldigt afblæst i midten af april.

Idrætspolitik. Det bliver Hernings Venstre-borgmester Lars Krarup, der kommer til at afløse Københavns overborgmester Frank Jensen (S) som formand for bestyrelsen i Team Danmark. Eliteparaplyen får desuden et prominent aktivt medlem af bestyrelsen. Det er den 33-årige olympiske sølvvinder i 400 meter hækkeløb, Sara Slott, der ifølge Jyllands-Posten har takket ja til bestyrelsespladsen. »Jeg har været med i dette game i rigtig lang tid og er en af de atleter, der ikke er nervøs for at ytre mig, også i forhold til politiske emner«, siger Slott til Jyllands-Posten.

Sara Slott tiltræder – som formand Lars Krarup – 1. juni. De skal sidde i en fireårig periode. »Jeg er overbevist om, at Lars Krarup som formand med sikker hånd vil fortsætte det gode arbejde, Team Danmark allerede gør for vores eliteidræt herhjemme og i udlandet. Sammen med Sara Slott Petersen og Susanne Ward (tidligere elitesejler, red.), der nu begge er repræsenteret i bestyrelsen, bliver Team Danmarks fokus på atleternes trivsel oprustet. Det er vigtigt, vi passer godt på vores dygtige eliteudøvere«, siger kulturminister Joy Mogensen (S).

Team Danmarks bestyrelse per 1. juni

Lars Krarup, borgmester Herning Kommune, formand (ny)

Susanne Ward, tidligere elitesejler og medlem af Aktivkomiteen (genbeskikket)

Sara Slott Petersen, elite hækkeløber (ny)

Poul Sand, erhvervsmand samt bestyrelsesmedlem (genbeskikket)

Flemming Knudsen, medlem af DIF’s bestyrelse

Lykke Friis, direktør hos Tænketanken EUROPA

Kenneth Kruse Larsen, studielektor ved Aalborg Universitet

Anne Engdal Stig Christensen, administrerende direktør for TV 2





Håndbold. Kroaten Domagoj Duvnjak fra THW Kiel er kåret til Bundesligaens mest værdifulde spiller i den forgangne sæson. Danskerne Morten Olsen (Hannover, og GOG fra 1. juli) og Niklas Landin (Kiel) blev nummer to og tre i afstemningen.

Fodbold. Mesterskabsfest, pokaloverrækkelse og ’hyldest’ uden fans. Det er, hvad der venter Liverpool-spillerne, såfremt de formår at køre klubbens første engelske mesterskab i 30 år i hus. At løfte Premier League-trofæet uden fansene vil være en mærkelig oplevelse for Liverpools spillere, siger Liverpool-anfører Jordan Henderson til BBC. »Selvfølgelig vil det føles anderledes, for hvis du vinder et trofæ og modtager det uden fans på stedet, så vil det være ret mærkeligt«, siger Henderson og tilføjer: »Hvis vi vinder trofæet, og fansene ikke er der, så må vi håndtere det«.