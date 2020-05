Håndboldlandstræner inviterer spillere til frivillig træning

Fodbold. Såfremt den spanske liga genstarter 11.-12. juni, sker det naturligvis uden tilskuere. For kongen af Europas største fodboldstadion, Lionel Messi, er det skræmmende at forestille sig en tom Camp Nou-gryde, hvor der kan være ca. 100.000 tilskuere. »Holdforberedelsen er den samme som ved hver kamp, men individuelt skal hver person forberede sig og visualisere at spille uden fans, da det er meget mærkeligt. Jeg måtte gøre det for en hjemmebanekamp, og det var meget uhyggeligt«, siger Lionel Messi ifølge Ritzau i et interview distribueret af sin støvlesponsor Adidas. Barcelona genstarter sæsonen på udebane mod Mallorca, inden Leganes venter hjemme.

Fodbold. Superligaen genstarter i aften med kampen AGF-Randers. De permanente forhold med tilskuerløse og mindre larmende arenaer kan få trænere til at tænke sig en ekstra gang om. Det siger DBU-dommerchef Michael Johansen til Ritzau. »Hvis de afsender deres budskab med den samme effekt, som hvis der var 20.000 på stadion, vil det få enorm indflydelse på spillet, og det vil blive naturligt for en dommer at gribe ind«, siger han og tilføjer: »Derfor ligger der et stort ansvar hos trænere og ledere i forhold til at tænke sig om, så man ikke eskalerer tingene, for det bliver meget tydeligt, hvad der bliver sagt, når der ikke er tilskuere - også på tv«.

Fodbold. Superligafans vil følge den i aften genstartede sæson med vanlig entusiasme. Det viser en måling, som analyseinstituttet Voxmeter har foretaget for Ritzau. På spørgsmålet om hvordan det vil påvirke deres interesse i at følge Superligaen, når kampene gennemføres uden tilskuere på stadion, men alene er tv-transmitteret, svarer 50,2 procent af de 1.089 respondenter, at de vil følge Superligaen lige så meget som før. 4,4 procent af de adspurgte svarer endda, at de vil følge mere med end før, mens 6,3 procent svarer, at de vil følge mindre med. De resterende 39,1 procent svarer ’ved ikke’ eller har ingen holdning til spørgsmålet.

Fodbold. En tidligere landsholdsanfører og en af hans tidligere landsholdskammerater er hyret til henholdsvis U19 og U16-landsholdet. Thomas Helveg, der spillede 108 A-landskampe tiltræder som assistenttræner for Jens Olsen på U19-landsholdet, mens Thomas Kahlenberg bliver assistenttræner for Kenneth Weber på U16-landsholdet. U17- og U18-landsholdet får også nye assistenttrænere. Dennis Pedersen bliver assistent på U17-landsholdet, mens fortsætter sit virke i Silkeborg IF, mens Mads Buttergeit bliver U18-assistent.

Fodbold. Den rumænske offensivspiller Ianis Hagi, søn af legenden Gheorghe Hagi, skifter permanent fra belgiske Genk til skotske Rangers, som har haft ham på lejeophold siden vinter.