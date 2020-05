Kvinder scorer tv-aftale

Automatisk oplæsning

Fodbold. Når kvindernes bedste række genstarter med et halveret slutspil på fem runder 6. juni, så sker det med en ny tv-aftale. Dansk Boldspil-Union (DBU) oplyser således, at det er Discovery og SPORT LIVE, der vil transmittere direkte fra kampene. »Det er et unikt samarbejde mellem Discovery og SPORT LIVE, der gør, at vi her i juni kan få en hidtil uset dækning af vores kampe i Gjensidige Kvindeliga. Det er helt fantastisk for klubberne, spillerne, fansene, vores partnere og ikke mindst for den fortsatte udvikling af dansk kvindefodbold«, siger Nicolai Kaas Nordstrøm, ligachef for kvindeligaen. Første tv-kamp står mellem FC Nordsjælland og Fortuna Hjørring 6. juni kl. 14.

Direkte sport i tv Fredag 29. maj TV3 Sport 19.00 Fodbold: Silkeborg-FCN TV3 Max 18.30 Fodbold: Darmstadt-Greuter Fürth 20.30 Fodbold: Freiburg-Leverkusen

Fodbold. Når Premier League genstarter 17. juni, sker det med opgørene Aston Villa-Sheffield United og Manchester City-Arsenal. Det skriver BBC. Der resterer 92 kampe i sæsonen, som Liverpool er to sejre fra at vinde. Ligaen vil være færdigspillet 25. juli, hvilket betyder, at der vil blive spillet over seks weekender og tre midtugerunder.

Fodbold. I Sverige er der givet grønt lys til at professionel idræt kan genoptages. Det betyder, at de mange danske spillere i den bedste svenske række indleder sæsonen 14. juni.

Atletik. Boston Marathon 2020 bliver ikke til noget. Løbet skulle have været afholdt i april, men blev på grund af coronavirus udskudt til september. Nu er det helt aflyst, oplyser byens borgmester ifølge AFP. Det er første gang i løbets 124 år lange historie, at det aflyses.

Fodbold. Stuttgart overtog torsdag andenpladsen i den næstbedste tyske række efter et imponerende comeback mod rivalerne i toppen af tabellen fra Hamburger SV, der var foran 2-0 ved pausen. Men Stuttgart tog en sejr på 3-2 på en scoring i de sidste sekunder.

Golf. US PGA-turneringen John Deere Classic i juli er aflyst. Den skulle have været den første siden coronanedlukning med tilskuere. Det oplyser US PGA Tour torsdag.