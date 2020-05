Kajakroer opgiver OL-billetten, og dansker misser den østrigske pokalfinale

Automatisk oplæsning

Direkte sport i tv Lørdag 30. maj TV 2 Sport 14.00 Tennis: UTR Leschly Challenge TV3 Sport 13.00 Fodbold: Bayern M.-Hoffenheim (k) 15.30 Fodbold: Mainz-Hoffenheim 18.30 Fodbold: Bayern M.-Düsseldorf 03.00 Kampsport: UFC Championship TV3 Max 13.00 Fodbold: Holstein Kiel-Bielefeld 15.30 Fodbold: Wolfsburg- Frankfurt Xee 15.30 Fodbold: Schalke-Werder Bremen Eurosport 2 16.30 E-sport: Formel E Vis mere





Kajak. En måneds tænkepause midt i coronakrisen har fået 22-årige Line Langelund Eriksen til at indstille sin satsning på at blive en af de deltagerne i den firerkajak, der har kvalificeret sig til næste års OL i Tokyo. »Hele den her coronatid satte en kæp i hjulet for den plan, jeg havde lavet. Da alle stævnerne blev aflyst som perler på en snor, og det hele blev så uvist, så forsvandt min motivation bare«, siger Line Langelund Eriksen til TV2 Sport.

Fodbold. Bayern München er efter sidste uges sejr over Borussia Dortmund godt på vej mod det ottende tyske mesterskab i træk, men det bliver til ’nedsat pris’. »Det er meget glædeligt, at vores hold har fuld forståelse for situationen og fortsat giver afkald på løn indtil slutningen af sæsonen«, siger klubpræsidenten Herbert Hainer til Bild. Spillerne accepterede i april en lønnedgan på 20 procent.

Ishockey. Pirates har forlænget kontrakterne med de 21-årige tvillinger, forward Emil Marcussen og målmand Frederik Marcussen.

Fodbold. To australske klubber skal finde nye trænere på grund af coronapandemien. Gertjan Verbeek er rejst hjem til Holland og vender ikke tilbage til Adelaide City, og Melbourne Victory har taget afsked med Carlos Salvachua, der er vendt hjem til Spanien for at finde en anden klub.

Foto: Leonhard Foeger/Ritzau Scanpix

Fodbold. Rasmus Nissen Kristensen sad ude med en lårskade, da Red Bull Salzburg i Klagenfurt genstartede den østrigske sæson med en 5-0-sejr i pokalfinalen over Lustenau fra den næstbedste række. Den danske højreback har spillet med i to af Red Bulls kampe på vej mod titlen. Det er syvende gang på ni sæsoner, at Red Bull Salzburg vinder pokalturneringen.

Foto: Andrej Isakovic/Ritzau Scanpix

Fodbold. For tredje år i træk er Røde Stjerne serbisk mester. En 5-0-sejr over Rad i den første runde efter genstarten sikrede titlen, der er Beogradklubbens 31. fordelt på mesterskaber i Jugoslavien, Serbien&Montenegro og Serbien. Lokalrivalen Partizan er på 27 mesterskaber.

Fodbold. Med sin sæsonmål nummer 11 i Bundesligaen blev Kai Havertz matchvinder, da Bayer Leverkusen vandt 1-0 over Freiburg.