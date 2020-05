Finalesejr til Holger Rune, ingen corona i Premier League og OL-guldvinder er død

Automatisk oplæsning

Tennis. Med en finalesejr på 7-6, 6-2 over Christian Sigsgaard vandt 17-årige Holger Rune invitationsturneringen UTR Leschly Challenge. Sejren i Farum indbragte Holger Rune 50.000 kr. Frederik Løchte Nielsen vandt i kampen om tredjepladsen over Johannes Ingildsen i tre sæt.

Fodbold. Da der torsdag og fredag blev coronatestet 1.130 spillere og ansatte i de engelske Premier League-klubber, var der for første gang ikke en eneste positiv test. I den næstbedste række var der blandt 1.058 testede til gengæld 10 personer fordelt på 8 klubber, der var positive.

Fodbold. Den ukrainske liga genstartede i denne weekend med det, der ligner en definitiv afgørelse på mesterskabet. Med en hjemmesejr på 3-1 over Dinamo Kijev er Shakhtar Donetsk med 8 runder tilbage 16 point foran. »Realistisk set skal vi nok gå efter andenpladsen og Champions League-kvalifikation«, sagde Dinamos 22-årige danske spiller, Mikkel Duelund, inden kampen til Ritzau. Duelund blev indskiftet efter 89 minutter, da den brasilianskfødte ukrainer Marlos havde scoret to gange og stillingen var 3-1. Dinamo Kijev vil satse på pokalturneringen, hvor klubben er i semifinalen.

Fodbold. Borussia Mönchengladbach vandt som ventet over Union Berlin, der med 2 point i de seneste 6 kampe efter en god start som oprykker er dumpet ned i faretruende tæt på nedrykningsstregen bunden af Bundesligaen. Det blev 4-1 til Bundesligaen tidligere tophold, der nu er distanceret af Bayern München og Borussia Dortmund. Sidtnævnte spillede efter redaktionens slutning ude mod Paderborn. Union Berlins Marcus Ingvartsen fik ikke ordentligt ramt på et indlæg, så bolden havnede hos Sebastian Andersson, der reducerede i starten af 2. halvleg. Ingvartsen blev udskiftet efter 79 minutter, lige inden Alassane Plea efter at have lagt op til to scoringer af Marcus Thurams to mål selv scorede til 4-1.

Fodbold. Efter rundens første fem kampe var endt uafgjort fulgte den første sejr i 1. division, da FC Fredericia vandt 1-0 på udebane over Vendsyssel, der for tiende gang i denne sæson ikke fik scoret. Victor Torp sikrede rækkens eneste sejr, da han efter 59 minutter omsatte et straffespark, som blev dømt mod Søren Henriksen, der ramte et indadskruet hjørnespark med armen. Topholdet Vejle var bagud hjemme mod Næstved, men fik 1-1, da et indlæg smuttede under Næstvedmålmanden Mikkel Bruhn, da Lucas Jensen udlignede. Nykøbing FC spillede 2-2 hjemme mod FC Roskilde takket være en udligning i overtiden af indskiftede Mathias Kristensen, der kastede sig frem og headede et indlæg fra Mathias Thrane.

Fodbold. Kasper Hjulmand har udskiftet den fysiske træner og fået Ebbe Sand som ny angrebstræner, når han overtager landsholdet, men målmandstræner Lars Høgh og analytikeren Mounir Akhiat fortsætter under den nye landstræner. »Jeg er meget glad for, at Mounir fortsætter på holdet, da jeg anser ham for at være en stor kapacitet, som også bliver vigtig i vores videre arbejde med at udvikle området«, siger Kasper Hjulmand i en pressemeddelelse fra DBU.

Fodbold. Efter 20 mål i 31 kampe og et fransk mesterskab som lejesvend har Mauro Icardi underskrevet en 4-årig kontrakt med Paris SG, der har købt den 27-årige argentiner af Inter.

Med 39,5 sek. satte USA verdensrekord, da Bobby Morrow løb over stregen foran Sovjetunionen og Tyskland og vandt OL-guldet i 1956. I dag lyder verdensrekorden på 36,84 sek., sat af Jamaica ved OL i 2012 med Usain Bolt på sidsteturen. Foto: Anonymous/Ritzau Scanpix

Atletik. Amerikaneren Bobby Morrow, der i 1956 i Melbourne vandt OL-guld i 100, 200 og 4x100 meter løb, er død i en alder af 84 år.

Fodbold. Storskærmene med tilskuere, der følger kampen hjemmefra, vil også være på plads på Ceres Park i Aarhus, når AGF mandag møder OB i Superligaen. Initiativet fik en meget omtalt debut, da AGF i torsdags spillede 1-1 mod Randers FC.