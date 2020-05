Ingen har corona i Premier League, OL-guldvinder er død og 'Zanka' laver selvmål

Automatisk oplæsning

Fodbold. Da der torsdag og fredag blev coronatestet 1.130 spillere og ansatte i de engelske Premier League-klubber, var der for første gang ikke en eneste positiv test. I den næstbedste række var der blandt 1.058 testede til gengæld 10 personer fordelt på 8 klubber, der var positive.

Fodbold. Den ukrainske liga genstarter i denne weekend med blandt andet et topopgør, hvor Shakhtar Donetsk i dag kl. 16 møder Dinamo Kijev, der med 9 runder tilbage er 13 point efter på andenpladsen. »Kampen er sindssygt vigtig for os for at komme godt fra start efter corona-pausen, og ud over signalværdien af at gøre det godt mod vores rival, så skal vi også helt enkelt bruge point i ligaen. Jeg afskriver ikke mesterskabet, før det er pointmæssigt umuligt, men realistisk set skal vi nok gå efter andenpladsen og Champions League-kvalifikation«, siger Dinamos 22-årige danske spiller, Mikkel Duelund, der til gengæld satser på at vinde pokalturneringen, hvor Dinamo er i semifinalen.

Atletik. Amerikaneren Bobby Morrow, der i 1956 i Melbourne vandt OL-guld i 100, 200 og 4x100 meter løb, er død i en alder af 84 år.

Fodbold. Storskærmene med tilskuere, der følger kampen hjemmefra, vil også være på plads på Ceres Park i Aarhus, når AGF mandag møder OB i Superligaen. Initiativet fik en meget omtalt debut, da AGF i torsdags spillede 1-1 mod Randers FC.

Fodbold. FC Midtjylland må undvære den belgiske højreback Dion Cools i op til seks uger på grund af en hovedskade. Den 23-årige forsvarsspiller er kommet til skade under træning og har gennemgået et kirurgisk indgreb. Cools kom til FCM i vinterens transfervindue fra Club Brugge. Han er født i Malaysia, men har spillet flere ungdomslandskampe for Belgien. (Ritzau)

Skak. I den anden af de fem online-turneringer, Magnus Carlsen selv har oprettet, tabte nordmanden i semifinalen 2-1 til amerikaneren Hikaru Nakamura. Carlsen vandt den første turnering, men i det tredje og afgørende parti mod Nakamura kom han under tidspres og lavede en afgørende fejl. »Det her kommer til at svie i et stykke tid. Totalt set fortjente jeg ikke at tabe kampen, men der er nogle momenter, hvor jeg kan gøre det meget bedre. Problemet er, at jeg ikke formåede at holde hovedet koldt«, sagde Magnus Carlsen til norsk TV2. Nakamura møder russeren Daniil Dubov i finalen.

Fodbold. Mathias ’Zanka’ Jørgensen indledte scoringen med en selvmål, da Bayern München lørdag aften vandt 5-0 over Fortuna Düsseldorf og dermed har vundet 22 af de 25 kampe, holdet har spillet med Hansi Flick som træner. »Hvis man vurderer dem efter europæisk målestok, så er det også et super-hold. De kan vinde Champions League. Især efter at Liverpool er væk«, siger en imponeret, tidligere Bayernspiller Bastian Schweinsteiger til Frankfurter Allgemeine om det tyske tophold.

