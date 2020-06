Verdens bedste nægter at spille fodbold, og nu har Ronaldo tjent en milliard dollar

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Direkte sport i tv Fredag 5. juni TV3 Sport 17.30 Fodbold: Kolding-Viborg 20.00 Fodbold: Fredericia-Vejle TV3 Max 18.30 Fodbold: Bochum-St. Pauli 20.30 Fodbold: Freiburg-Gladbach Eurosport 1 17.10 Snooker: Championship League

Fodbold. Den amerikanske liga for kvinder, NWSL, genstartes med en månedlang turnering med deltagelse af ni hold, der i Salt Lake City, Utah spille 25 kampe, men det bliver uden landsholdsspilleren Megan Rapinoe, der er tilknyttet den franskejede Seattleklub OL Reign. Den 34-årige amerikanske verdensmester, der i 2019 blev kåret som verdens bedste kvindelige spiller, er bekymret for, om turneringen kan bidrage til at sprede coronavirus, og frygter, at de mange kampe vil øge risikoen for skader. »Det er en skam. Jeg har forståelse for hendes holdning, men jeg er skuffet og frustreret over, at hun ikke vil deltage i turneringen«, siger OL Reigns franske træner, Farid Benstiti, til Le Progrès.

Fodbold. Som den tredje sportsudøver nogen sinde har fodboldspilleren Cristiano Ronaldo tjent over en millard dollar i løbet af sin karriere. Det er det amerikanske magasin Forbes, der har beregnet, at den 35-årige portugiser med en indtjening det seneste år på 105 millioner dollar har nået den milepæl, som kun golfspilleren Tiger Woods og bokseren Flloyd Mayweather har nået.

Cykling. Selv om det længst er besluttet at flytte årets DM-uge i landevejscykling med Vejle kommune som arrangør og Give som centrum til 2021, agter Danmarks Cykle Union at kåre nationale mestre i denne sæson. Det er nemlig besluttet, at efterfølgeren for de seneste to års titelindehaver hos den mandlige elite Michael Mørkøv (Deceuninck-Quick Step) skal findes i weekenden 22.-23. august på Fyn, hvor det planlagte Fyen Rundt med start og mål i Middelfart får DM-status. Der dystes ved den lejlighed for både mænd og kvinder i såvel elite- som juniorklassen. Søndagen inden afvikles DM i enkeltstart på Sjælland. De bedste hjemlige baneryttere skal i kamp om Dannebrogstrikoter allerede 19. juni, når det gælder DM i scratch og pointløb, mens det 3. juli gælder medaljerne i omnium. Begge disse arrangementer finder sted på Aarhus Cyklebane, men for hele den reviderede DM-plan gælder det, at den er afhængig af udviklingen i coronasituationen.

Fodbold. Serie A genstarter 20. juni, men allerede en uge inden er der atter fodbold i Italien, når pokalturneringen, Coppa Italia, færdigspilles med semifinaler 12.-13. juni og finale 17. juni. Semifinalerne hedder Juventus-AC Milan og Napoli-Inter.