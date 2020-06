England og Tyskland hiver i Werner fra hver sin side

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

FAKTA Direkte sport i tv TV3+ 17.00 Fodbold: AC Horsens-Brøndby TV3 Sport 14.00 Fodbold: Potsdam-B. München (k) 17.00 Fodbold: AaB-AGF TV3 Max 13.30 Fodbold: W. Bremen-Wolfsburg 17.00 Fodbold: FC Nordsjælland-FCM 21.00 Motorsport: Nascar 6’eren 16.30 E-sport: Formel E Canal 9 17.00 Fodbold: FCK-Randers Eurosport 2 17.00 Fodbold: OB-Esbjerg Vis mere





Fodbold. Skal man tro diverse medier i Tyskland og Storbritannien, er Leipzig-angriberen Timo Werner snart Chelsea-spiller, men ifølge tyskerens arbejdsgiver er ingen handel på plads. Det siger Leipzigs sportsdirektør, Oliver Mintzlaff. »Timo Werner har ikke udløst sin frikøbsklausul, og vi er ikke blevet kontaktet om en handel af nogen klub«, siger Mintzlaff og tilføjer: »Det er Timo, som er i førersædet nu. Ikke klubben«. Flere medier har i denne uge skrevet, at Werner er enig med Chelsea. Premier League-klubben er angiveligt villig til at betale 50 millioner euro, hvilket svarer til 372 mio. kr., for tyskeren. Selv om coronapandemien har skubbet fodboldkalenderen i hele Europa, er Oliver Mintzlaff ikke bekymret for at miste Werner, før sæsonen er forbi. »Vi er sikre på, at vi finder en løsning med hans nye klub, så han kan blive hos os frem til slutningen af bundesligasæsonen«, siger sportsdirektøren.

Ishockey. Den seneste sæson i Metal Ligaen blev afviklet med 9 hold, men Gentofte Stars Elite har ansøgt om at blive det 10. hold fra den kommende sæson, men uden succes. I marts fik man således afslag. Det fik Gentofte-klubben til at klage til Danmarks Idrætsforbund (DIF). Klubben har klaget over, at den er blevet afvist af økonomiske grunde, når klubben har økonomisk garanti for omkostningerne de to første sæsoner. Senest har Appelinstansen i DIF sendt en klage fra Gentofte Stars Elite tilbage til Danmarks Ishockey Union (DIU), hvor det imidlertid er uklart, om ishockeyunionen har en instans, der kan behandle klagen fra Gentofte, skriver DR. »Jeg føler lidt, at hele det her har været en strategi om at prøve at udtrætte Gentofte og håbe på, at de lagde sig ned og døde«, siger direktøren i Gentofte Stars Elite, Jesper Duus, til DR.

Håndbold. KIF Kolding er ikke sådan at vælte. Flere gange har KIF Kolding været i økonomisk uføre, men hver gang har klubben overlevet. I maj gik hele den tidligere bestyrelse af på grund af klubbens ilde tilredte økonomi. En ny bestyrelse med seks nye personer forsøger i disse dage at redde klubben endnu en gang. Gunnar Fogt, der er valgt til ny formand, beroliger dem, der frygter, at klubben må dreje nøglen om. »Det tror jeg ikke på. Jeg tror, vi finder vejen og får klaret det. Og så bygger vi det op fra bunden. Så finder vi de 5-6 millioner kroner og næste år 10 millioner og så fremdeles. Så vi igen kan blive en klub i top-8«, siger Gunnar Fogt ifølge Ritzau.

Fodbold. De to Dortmund-profiler Jadon Sancho og Manuel Akanji blev fredag idømt bøder, efter at de var blevet klippet af en frisør uden at bære mundbind, som de nuværende coronaregler ellers foreskriver det. Seks Dortmund-spillere deltog i seancen, hvor en frisør var inviteret hjem til en af spillerne, og i den forbindelse fik frisøren taget fotos med Dortmund-spillerne, som efterfølgende blev delt på sociale medier, og her var det tydeligt, at Sancho og Akanji ikke bar mundbind. Mens Akinji er 24 år og har flere år på bagen i karrieren, er angrebskometen Sancho kun næsten lige fyldt 20 år, og holdkammeraten Emre Can opfordrer ham til at blive mere moden. »Jadon er en god fyr, men på nogle punkter skal han blive klogere. Selvfølgelig skal man til frisøren en gang imellem, men han bør blive en smule klogere og skal blive mere voksen«, siger Emre Can til Sky ifølge nyhedsbureauet AFP.