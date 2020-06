Forrygende Bayern-hold svæver over alle andre i Bundesligaen

Automatisk oplæsning

FAKTA Direkte sport i tv TV3 Sport 13.00 Fodbold: Wolfsburg- Frankfurt (k) 15.30 Fodbold: RB Leipzig-Paderborn 18.30 Fodbold: Dortmund-Hertha Berlin 22.30 Motorsport: Nascar 04.00 Kampsport: UFC, Nunes-Spencer TV3 Max 15.30 Fodbold: F. Düsseldorf-Hoffenheim 19.00 Motorsport: Nascar 01.30 Motorsport: IndyCar Xee 15.30 Fodbold: B. Leverkusen-B. München 6’eren 16.30 E-sport: Formel E Eurosport 1 16.00 Billard: Snooker, Ch. League Eurosport 2 14.00 Fodbold: FCN-Fortuna Hjørring (k) Vis mere





Fodbold. Et suverænt FC Bayern-mandskab stormer frem mod endnu en tysk titel, og det blev igen understreget lørdag eftermiddag, hvor holdet på udebane besejrede Bayer Leverkusen i Bundesligaens 30. runde 4-2. Leverkusen kom foran ved Lucas Alario, men så strammede Bayern skruen, og holdet kom på 4-1 via scoringer ved Kingsley Coman, Leon Goretzka, Serge Gnabry og Robert Lewandowski. Den polske angriber er nu noteret for 30 træffere, mens holdkammerat Thomas Müller er noteret for 20 assist. Den 17-årige indskifter Florian Wirtz reducerede til sidst til 2-4. Leipzig måtte nøjes med 1-1 hjemme mod bundholdet Paderborn, mens Fortuna Düsseldorf hjemme med Mathias ’Zanka’ Jørgensen på bænken spillede 2-2 mod Robert Skovs Hoffenheim. Skov spillede de første 85 minutter.

Fodbold. FC Nordsjælland fik lørdag besøg af topholdet Fortuna Hjørring, da kvindeligaen tog hul på sit slutspil i en coronaramt sæson. Gæsterne, der har taget DM-titlen 10 gange, overtog tidligt styringen, mens FCN forsøgte at straffe sin modstander på hurtige omstillinger. Seneste duel mellem parterne vandt nordsjællænderne, dengang Farum BK, i oktober 2019 på udebane (2-1), men da Fortuna-topscorer Caroline Møller lørdag efter knap en halv times spil havde bragt sit hold foran 1-0 med et godt fladt skud, var det op ad bakke for FCN.

Foto: Jens Dresling Før starten på lørdagens slutspilskamp i kvindeligaen mellem FC Nordsjælland og Fortuna Hjørring gik de to holds spillere på knæ som en støtte til den amerikanske 'Black Lives Matter'-kampagne.

Vejret var også en modspiller for begge hold, og opgøret fik en pause 20 minutter før tid ved 2-0 (Sofie Lundgaard) til Fortuna pga. torden. Efter genstart blev der ikke scoret yderligere, og med 2-0-sejren ligner Fortuna favoritten til endnu en titel. Brøndby vandt samtidig 1-0 hjemme over Kolding og er fortsat 2 point efter Fortuna i toppen.

Fodbold. Regeringen har i et udspil lagt op til, at der kan samles 500 personer til kampe i Superligaen. Men det er slet ikke nok, mener Venstres kulturordfører, Britt Bager, der lægger op til en model, som tager højde for det enkelte stadions tilskuerkapacitet. »Vi taler markant flere tilskuere end 500«, siger Britt Bager ifølge Ritzau. »Venstre ønsker at åbne for flere tilskuere, det skal der ikke være tvivl om. Om det så er 5.000 eller 10.000 tilskuere, afhænger af, hvor stort stadion er«. Hun vil ikke give et konkret bud på, hvor mange der bør lukkes ind. Partiet appellerer nemlig til, at antallet af tilladte tilskuere på stadion skal vurderes i et samarbejde mellem Divisionsforeningen og Kulturministeriet.

Fodbold. Brøndby-angriberen Simon Hedlund og kæresten Sandra havde fået det hele til at passe sammen, så de kunne få deres drømmebryllup uden for fodboldsæsonen. Men coronapandemien kom på tværs af både sæson og muligheden for et stort bryllup. Giftes skal de imidlertid stadig, og derfor er Hedlund ikke med i Brøndbys trup til søndagens udekamp mod Horsens. Klubben fra den københavnske vestegn har givet den svenske angriber fri, så han kan blive gift i private omgivelser med de nærmeste omkring sig.

Håndbold. Sønderjyskes mænd skal have ny cheftræner fra sommeren 2021, meddeler klubben på sin hjemmeside. Kasper Christensen, som har været cheftræner siden 2017, ønsker at søge nye udfordringer efter den kommende sæson, har han meddelt klubben. »Nogle gange skal man afslutte et kapitel, mens historien fortsat er god«, siger 34-årige Kasper Christensen. Dermed skal Sønderjyske på jagt efter en erstatning, men klubben har altså god tid til arbejdet.

NFL. NFL’s øverste chef mener, at ligaen har fejlet i forhold til at lytte til spillerne. I en video tager ligakommissær Roger Goodell afstand fra racisme i USA. Imens fortsætter protester landet over mod politivold mod sorte. »Vi, National Football League, indrømmer, at vi tog fejl ved ikke at lytte til NFL-spillernes protester tidligere eller opfordre alle til at sige deres mening og protestere fredeligt«, siger Roger Goodell. »Vi, National Football League, tror på, at sortes liv betyder noget (’Black Lives Matter’, red.). NFL har været i en fortløbende diskussion med spillerne om knælende protester mod politivold mod sorte. Protestformen fik for alvor opmærksomhed, da den tidligere San Francisco 49’ers-spiller Colin Kaepernick i 2016 begyndte at sidde og siden knæle under afspilningen af ’The Star-Spangled Banner’ i stedet for at stå op.

Foto: Franck Fife/Ritzau Scanpix Michael Jordan vil i selskab med Nike donere store midler for at forbedre forholdene for unge sorte amerikanere.

Basketball. NBA-legenden Michael Jordan donerer sammen med sportsgiganten Nike 100 millioner dollar over de næste ti år til blandt andet arbejdet mod racisme. Det fremgår af en meddelelse på Nikes hjemmeside. Pengene, der i dansk valuta svarer til cirka 660 millioner kroner, skal foruden arbejdet mod racisme gå til at sikre større social retfærdighed og bedre adgang til uddannelse, lyder det i meddelelsen. »Gennem vores Jordan Wings Program har vi fokuseret på at sikre adgang til uddannelse, mentorer og muligheder for unge sorte, der møder modstand på grund af systematisk racisme. Men vi ved, at vi kan gøre mere«, udtaler Craig Williams, direktør for Jordan Brand, i meddelelsen.

Fodbold. Den tidligere Brøndby-angriber Simon Makienok blev matchvinder, da hans tyske klub, Dynamo Dresden, lørdag hentede 3 vigtige point i bundopgøret i 2. Bundesliga mod Wehen. Den danske angriber scorede målet til 3-2 i kampens næstsidste minut. Dynamo Dresden er stadig sidst i rækken, men har kun 1 point op til netop Wehen lige foran, og Makienoks hold har endda spillet to kampe færre. 16.-pladsen, som giver playoffkampe om overlevelse, er kun 3 point væk for Dynamo Dresden, som i forhold til Karlsruhe på den plads har spillet en kamp færre.