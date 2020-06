Ståle Solbakken: Neutral bane i returkamp vil være vildt uretfærdigt

Automatisk oplæsning

Fodbold. FC København risikerer at miste hjemmebanefordelen til returkampen mod Istanbul Basaksehir i Europa Leagues ottendedelsfinale. Opgøret mod den tyrkiske klub skulle efter planen være spillet i Parken, men onsdag meddelte Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa), at det endnu ikke er besluttet, om det bliver tilfældet. Den efterfølgende del af Europa League skal spilles på neutral grund i Tyskland, men det vil være decideret uretfærdigt, hvis det også gælder FCK’s ottendedelsfinale, mener Ståle Solbakken. »Jeg tænker, at hvis det ene hold spiller på udebane, hvor coronavirusset sprøjter, og returkampen skal være på neutral grund uden tilskuere, så er det svært at finde en mere uretfærdig runde«, siger nordmanden ifølge Ritzau. »Det, jeg håber nu, er, at tilskuertestene går godt, og at vi derfor om syv uger kan få et halvt eller trekvart fyldt Parken og få en fair chance«, siger Ståle Solbakken. Basaksehir vandt første 1/8-finale i Istanbul 12. marts 1-0.

Måske varer det ikke så længe, før Colin Kaepernick igen skal trække i tøjet og spille NFL-kampe. Foto: Ezra Shaw/Ritzau Scanpix

NFL. I 2017 kaldte Donald Trump knælende NFL-spillere som Colin Kaepernick for »... sons of bitches«. USA’s præsident, Donald Trump, laver nu en kovending og siger, at den tidligere quarterback i NFL, omstridte Colin Kaepernick, fortjener en ny chance i ligaen. Det siger præsidenten i et interview med det lokale Washington D.C.-medie WJLA. Hvis han fortjener det, bør han«, siger Donald Trump direkte adspurgt, om Kaepernick skal have en ny chance. »Hvis altså han har de spillemæssige evner. Jeg ville elske at se ham få en ny chance, men hvis han ikke kan spille godt, ville det være unfair«. Den nu 32-årige Colin Kaepernick har ikke spillet i ligaen siden slutningen af sæsonen i 2016, hvor han begyndte at knæle under nationalmelodien inden kampe for at protestere mod racisme og politivold.

Fodbold. Den brasilianske fodboldsæson bliver torsdag genoptaget med en kamp i delstaten Rio de Janeiros egen liga. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Borgmesteren i byen Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, har givet grønt lys for en genstart af turneringen om delstatsmesterskabet. Botafogo og Fluminense, der er blandt de største klubber i Rio de Janeiro, har gjort indsigelser mod beslutningen. »Der er ingen plausibel forklaring for en omgående genstart. Vi føler os ikke tilpasse med at sætte flere liv i fare«, hedder det i et fælles tweet fra Fluminense-spillere ifølge nyhedsbureauet Reuters. Al fodbold i landet har været suspenderet i tre måneder på grund af viruspandemien, der har ramt Brasilien hårdt. Over 46.000 personer er døde som følge af Covid-19. Alene onsdag var der 1.269 nye virusdødsfald ifølge Brasiliens sundhedsministerium. Kun USA har et højere antal døde end Brasilien. Torsdagens opgør står mellem Flamengo og Bangu på det berømte Maracanã-stadion, der lagde græs til VM-finalen i 2014.

Fodbold. Den unge Manchester City-spiller Eric Garcia kom til bevidsthed efter sin skade i onsdag aftens Premier League-kamp mod Arsenal, somm City vandt 3-0. Det bekræftede Citys manager, Pep Guardiola, over for Sky Sports sent onsdag aften. »Vi er meget bekymrede«, sagde Guardiola. »Han har reageret ganske godt, men vi er nødt til at vente. Han er ved bevidsthed, hvilket er et godt tegn«. Med cirka 10 minutter tilbage af kampen stødte Eric Garcia sammen med sin egen målmand, Ederson, da han kom stormende ud til bolden. Sammenstødet var så voldsomt, at læger måtte på banen med en båre og iltmasker. 19-årige Garcia endte med at blive båret fra banen med iltmaske og halskrave på. Sammenstødet betød, at der måtte lægges 11 minutters tillægstid til kampen.