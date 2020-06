DBU og fodboldkvinderne udpeger det store fælles mål

Golf. Thorbjørn Olesen får måske først afgjort sin sag i det britiske retssystem i slutningen af 2021. Det oplyser hans advokat Paul Morris til Ritzau. Olesen har været suspenderet fra at spille på European Tour, indtil sagen er afsluttet, og med udsigt til en afgørelse om halvandet år, ser Olsen ind i en potentiel karrieretruende periode. Thorbjørn Olesen blev 29. juli sidste år anholdt i Heathrow-lufthavnen efter en flyvetur fra Nashville til London på grund af anklager om upassende opførsel - berøring af seksuel karakter uden samtykke, overfald af mindre grov karakter samt for at være beruset. Han erklærer sig uskyldig.

Fodbold. Martin Braithwaite spillede de sidste fem minutter i Barcelonas 1-0-sejr på hjemmebane over Bilbao. Ivan Rakitic blev matchvinder midt i 2. halvleg, da han brød gennem gæsternes forsvar og scorede med højrebenet. Barcelona topper nu igen La Liga med 3 point ned til Real Madrid, der spiller i aften mod Mallorca.

Motorsport. Efterforskningsmyndigheden FBI rangerer ikke fundet af en løkke i en sort racerkørers garage som en forbrydelse. Det meddeler forbundspolitiet ifølge Ritzau. Det var Nascar-køreren Bubba Wallace, der havde fundet en løkke i den garage, han var blevet tildelt ved et løb i weekenden. Ifølge myndighederne er der beviser for, at løkken havde hængt i garage nummer fire på racerbanen Talladega Superspeedway i Alabama siden oktober 2019. »Selv om vi nu ved, at løkken befandt sig i garage nummer fire i 2019, er der ingen, som kunne have vidst, at Mr. Wallace ville blive tildelt garage nummer fire i sidste uge«, hedder det i en erklæring. Nascar meddeler, at de er »taknemmelig for at få at vide, at dette ikke var en forsætlig racistisk handling mod Bubba«.

Amerikansk fodbold. Pornografi og alkohol. Det er den cocktail Pittsburgh Steelers’ mangeårige quarterback Ben Roethlisberger indrømmer at have været afhængig af. Det fortalte den dobbelte Super Bowl-vinder ved et virtuelt, kristent arrangement i weekenden, skriver flere amerikanske medier ifølge Ritzau. »Befolkningen ved ikke altid, at vi atleter også er mennesker. Vi synder ligesom alle andre. Vi bliver nogle gange sat på en piedestal. Jeg er ikke anderledes. Jeg har været afhængig af alkohol og porno, hvilket gør, at jeg ikke er den bedste mand, far og kristne, jeg kunne være«, siger 38-årige Ben Roethlisberger.

Curling. Den første curlingbane på hele det afrikanske kontinent skal opføres i Nigeria. Det meddeler Det Internationale Curlingforbund ifølge Ritzau. Byggeriet i Calabar i den sydøstlige del af landet skal sørge for, at Det Nigerianske Curlingforbund kan højne niveauet blandt spillerne og holde udgifterne til træningslejre nede. I 2018 blev Nigeria optaget i Det Internationale Curlingforbund som det første afrikanske land.