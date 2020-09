FCK udlejer angriber, dansker i bjergtrøje, fransk topkamp slutter i skandale, og dansk debut i NFL

Direkte sport i tv Mandag 14. september TV3 Sport 19.00 Fodbold: AGF-Vejle 01.10 NFL: NY Giants-Pittsburgh 04.05 NFL: Denver-Tennessee TV3 Max 19.00 Fodbold: Sheffield U.-Wolves 21.15 Fodbold: Brighton-Chelsea 02.05 Ishockey: NHL Eurosport 2 13.20 Cykling: Tirreno-Adriatico TV 2 Sport X 13.00 Tennis: Internazionali BNL d’Italia



Fodbold. Det har været en hård tid for Paris SG’s spillere med nederlag i Champions League-finalen til Bayern München, massiv coronasmitte i truppen og nu en skandaløs topkamp og to nederlag i træk i Ligue 1. PSG tabte sent søndag på hjemmebane klassikeren til Marseille med 0-1 og fik i tillægstiden hele tre mand udvist, mens to gæstende spillere fik marchordre. PSG’s største stjerne, Neymar, beskylder nu Marseille-spilleren Álvaro González for at kalde ham en ’forbandet abekat’. »Det eneste, jeg fortryder, er, at jeg ikke slog idioten i ansigtet«, skriver Neymar på Twitter, hvor Álvaro González afviser beskyldningen. »Der er ikke plads til racisme. En pletfri karriere med mange holdkammerater og venner på daglig basis. Nogen gange er man nødt til at lære og tabe og acceptere det på banen«.





Cykling. Ved at være først over 4. etapes eneste stigning sikrede Cecilie Uttrup Ludwig (FDJ-Nouvelle Aquitaine Futuroscope) sig bjergtrøjen i Giro-Rosa. Efter en 7.-plads på etapen er Cecilie Uttrup Ludwig sammenlagt på 3.-pladsen, 3.03 min. efter den førende Annemiek van Vleuten.

Fodbold. FC København har udlejet angriberen Michael Santos til Leganes, der spiller i den næstbedste spanske række.

Cykling. Verdensrekordholderen og den firedobbelte verdensmester i 4 km individuelt forfølgelsesløb Filippo Ganna (Team Ineos) melder sig nu som kandidat til VM-titlen i enkeltstart på landevej om en halv snes dage på hjemmebane i Imola. Det sker, efter at den 24-årige italiener rundede Tirreno-Adriatico af med en suveræn sejr på den 10,1 km lange enkeltstart i 10.42 minutter (gennemsnitshastighed 56,64 km/t), hvilket var 18 sekunder hurtigere end den belgiske timeverdensrekordholder Victor Campenaerts (NTT). Mikkel Bjerg (UAE Team Emirates) blev nr. 13 og Jakob Fuglsang (Astana) 24 slået med henholdsvis 44 og 53 sekunder. Simon Yates (Mitchelton-Scott) vandt sammenlagt 17 sekunder foran Geraint Thomas (Team Ineos). Fuglsang blev nr. 4, Bjerg nr. 109 henholdsvis 3.58 minutter og 1.12.03 time bagude.

Fodbold. For mindre end en måned siden blev Jess Thorup fyret som cheftræner i Gent, og nu er også hans afløser røget ud. Den 67-årige rumæner Laszlo Bölöni med over 100 landskampe afløses af Wim De Decker. »Stemningen på og omkring holdet gjorde det umuligt at fortsætte samarbejdet«, skriver Gent som forklaring på fyringen.

Politik. En ny lov om kviklån, som gør det umuligt for sportshold at reklamere for både banker og spiludbydere, kan blive ændret, såfremt der er opbakning i aftalekredsen. Det oplyser erhvervsminister Simon Kollerup (S) i en skriftlig kommentar til Ritzau. »Vi skal undgå, at unge og udsatte, der sidder og ser en fodboldkamp eller lignende, bliver lokket til at tage lån, der i sidste ende kan sætte dem i uoverskuelige gældssituationer. Men vi lytter også, når sportsbranchen så enstemmigt siger, at der er brug for at tage et ekstra kig på loven«, siger han. Siden loven er blevet indført har en bank trukket sig som sponsor for fodboldlandsholdet, og den næstbedste danske fodboldrække har suspenderet sponsornavnet.

Håndbold. Esbjergs bagspiller Mette Tranborg er tilbage i landsholdsregi efter en langvarig knæskade. Mandag var Tranborg således blandt de 19 spillere, som landstræner Jesper Jensen udtog til tre testkampe mod Norge, Montenegro og Frankrig 1. til 4. oktober. Kampen 1. oktober bliver samtidigt Jesper Jensens debut som landstræner.

Den danske trup



Sandra Toft, Althea Reinhardt og Anna O. Kristensen.

Kathrine Heindahl, Rikke Iversen og Majbritt Toft Hansen.

Fie Woller, Maria Fisker, Trine Østergaard og Andrea Hansen.

Anne Mette Hansen, Kristina Jørgensen, Line Haugsted, Mie Højlund, Helena Elver, Mia Rej, Lotte Grigel, Mette Tranborg og Louise Burgaard.

Fodbold. Den tidligere landsholdsspiller Egon Jensen er død, 82 år gammel, skriver Jyske Vestkysten. Med sine 440 kampe for Esbjerg overgås Egon Jensen kun af Ole Kjær og Jens Peder Hansen. Egon Jensen opnåede 12 landskampe i perioden 1957-1966, han var med til at blive dansk mester med Esbjerg i 1961, 1962, 1963 og 1965 og han vandt pokalfinalen med Esbjerg som både spiller (1964) og træner (1976).

Tennis. Østrigske Dominic Thiem sikrede sig natten til mandag dansk tid karrierens første grand slam-titel. Det skete, da den 27-årige leverede et flot comeback og besejrede tyskeren Alexander Zverev i US Open-finalen. Zverev havde vundet de to første sæt, men Thiem rejse sig og sejrede. 2-6, 4-6, 6-4, 6-3, 7-6 (8-6). Det er første gang siden 2004, at det lykkes en herrespiller i en grand slam-finale at gøre comeback og vende 0-2 til 3-2. I en US Open-finale er det ikke sket siden 1949. »Jeg ville ønske, at vi kunne have to vindere i dag. Vi fortjente det begge«, sagde Thiem efter kampen med henvisning til Zverev.

Cykling. CCC-holdet har trukket to ryttere ud af det italienske etapeløb Tirreno-Adriatico på grund af coronavirus. Det er Lukasz Wisniowski og Szymon Sajnok, der ikke kommer i aktion på mandagens afsluttende enkeltstart.

Golf. Den 29-årige sydkoreaner Mirin Lee kom fra baghjul og vandt majorturneringen ANA Inspiration på Mission Hill i 40 grader varme Californien. Tre gange på sidste runde holede Mirin Lee sit indspil og på 18. hul gav det hende en eagle, der gav adgang til et omspil med amerikaneren Nelly Korda og canadieren Brooke Henderson. Omspillet på 18. hul vandt Mirin Lee, da hun som den eneste lavede birdie. Det er tiende år i træk mindst en af kvindernes fem majors får en sydkoreansk vinder. Nanna Koerstz Madsen var på 3.-pladsen halvvejs i turneringen, men endte som nummer 51, der trods alt er hendes bedste placering i turneringen, som hun deltog i for tredje år i træk. Også Nicole Broch Larsen røg tilbage på finalerunden og endte sidst af de 76 finalister.

Tennis. Vinderen af damesingle ved US Open, japanske Naomi Osaka, er ugens højdespringer på ranglisten. Her er Osaka mandag avanceret fra 9. til 3. pladsen. Kun Ashleigh Barty og Simona Halep ligger foran på den opdaterede liste, hvor 17-årige Clara Tauson for første gang er blandt de 200 bedste. Tauson er nummer 196. Hos mændene fører Novak Djokovic fortsat foran Rafael Nadal og US Open-vinderen Dominic Thiem.

Amerikansk fodbold. Den 24-årige dansker Hjalte Froholdt debuterede søndag aften i NFL. Det skete, da han fik debut for New England Patriots i en 21-11-sejr over Miami Dolphins. Hjalte Froholdt spiller på den offensive linje, hvis primære opgave er at beskytte quarterbacken og skabe huller til løbespillet. Han var ikke en del af Patriots’ startopstilling, men blev skiftet ind, når Patriots’ kicker, Nick Folk, skulle forsøge at sparke point i hus, hvilket Folk gjorde fire gange.