Iran henretter atlet trods opråb: Nu ulmer presset på præstestyret

»Hvis jeg bliver henrettet, så skal I vide, at en udskyldig person, selv om han prøvede og kæmpede med alt sin styrke for at blive hørt, blev henrettet«.

Sådan lyder en offentliggjort lydoptagelse af en iransk dødsdømt før sin henrettelse. Stemmen tilhører ifølge Amnesty International den iranske bryder Navid Afkari, der lørdag morgen blev hængt i byen Shiraz i det sydlige Iran.

Den 27-årige Navid Afkari blev idømt to dødsdomme for anklager om at have myrdet en sikkerhedsvagt for et vandværk i tumulten under protesterne mod det iranske regime, der hærgede landet over tilbage i 2018. Afkari stak ifølge de iranske myndigheder sikkerhedsvagten ned i samme by, hvor den endelige henrettelse fandt sted i lørdags.