8-0: Danmarks store EM-kup er ved at være gennemført

Niveauforskellene er kolossale i europæisk kvindefodbold. Derfor var den danske plan så klar som i en klassisk Egon Olsen-opremsning, da lodtrækningen til den aktuelle EM-kvalifikation lå klar i februar sidste år: Vi skal bruge otte sejre, en masse mål og så to kampe mod Italien til sidst.

Om det var præcis sådan, landstræner Lars Søndergaard formulerede målsætningen, er egentlig underordnet. Langt vigtigere for de danske ambitioner om deltagelse i slutrunden, der er flyttet til 2022, er det, at planen er fulgt til punkt og prikke med god udsigt til udbyttet fra det store kup: Et sommerophold i England med den kontinentale titel på spil.

8-0 over Malta var den syvende sejr i træk til Danmark med en genudsendelse af det hidtidige indtryk af præstationerne i kvalifikationsgruppe B. Heller ikke i denne kamp var der tale om en reel udfordring for det danske landshold, men en international træningsøvelse i udnyttelse af et massivt overtag for det ene hold og en test i defensiv struktur og spilopbygning under ekstremt pres for det andet.