Dommerklub efter overfusning af 17-årig dommer: »DBU har svigtet«

Mandag kunne Politiken berette om en fodboldspiller, som fik seks spilledages karantæne for at skubbe, spytte på og kalde en 18-årig dommer »mødluder«. Samme dag modtager formanden for Vendsyssel Fobolddommerklub, Michael Eriksson Kristensen, en mail fra DBU Jyllands disciplinærudvalg. Heri ligger resultatet fra en opsigtsvækkende disciplinærsag omhandlende en kun 17-årig dommer, som angiveligt blev overfuset af en tilskuer til en U14-kamp.

Tilskueren er som træner tilknyttet udebaneholdet, og den 17-årige dommer forklarer i sagen, at tilskueren blander sig højlydt i en diskussion om en straffesparkskendelse. I halvlegen træder han helt op i ansigtet på den 17-årige dommer, som opfatter situationen som »meget truende«. Det får dommerens far til at stille sig imellem sin søn og træneren, da han frygter, at situationen vil eskalere. En forklaring, som der mellem parterne er uenighed om.

Træneren for udebaneholdet, som tilskueren er tilknyttet, mente, at den 17-årige dommer ikke styrede kampen ordentligt og selv opførte sig truende over for pågældende tilskuer – og i øvrigt dømte en dårlig kamp.