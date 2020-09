Racerkører: Chefen dukkede op, hver gang jeg klædte om

FAKTA Direkte sport i tv TV 2 Sport 14.30 Cykling: VM, enkeltstart, elite (m) 17.00 Tennis: WTA Strasbourg (k) 19.30 Ishockey: Aalborg-Frederikshavn TV3 Sport 9.55/13.55 Formel 1: GP Rusland, træning 12.55 Formel 2: GP Rusland, kvalifikation 19.00 Fodbold: Hvidovre-Hobro 02.30 Motorsport: Nascar Truck Series TV3 Max 20.30 Fodbold: Hertha Berlin-Frankfurt 02.05 Ishockey: Dallas-Tampa Bay Eurosport 1 15.30/20.00 Snooker: European Masters Eurosport 2 10.00 Tennis: French Open, kvalifikation 21.00 Golf: Corales Puntacana TV 2 Sport X 11.30 Tennis: ATP Hamburg Open (m) 21.00 Fodbold: Eibar-Athletic Bilbao 02.30 Basketball: Boston-Miami Vis mere





Motorsport. Den danske racerkører Michelle Gatting er også blandt de kvinder, der har følt sig krænket under udførelse af sit job. Til Jyllands-Posten fortæller Gatting, at der altid skete det samme, når hun gik ind i lastbilen for at skifte sin køredragt. Så dukkede hendes overordnede nemlig op. »Der stod jeg i undertøj, altså meget let påklædt, og så vadede han bevidst ind i lastbilen, fordi han vidste, at jeg var derinde. Og han lagde aldrig skjul på, at han vidste, at jeg var derinde. Det blev gjort lidt i sjov, men jeg kunne ikke se det sjove i det, og efterfølgende har jeg tænkt, at det var meget grænseoverskridende«, siger Michelle Gatting, der er 26 år og etableret racerkører.

»Jeg forsøgte at dække mig til, når han kom ind. Det begyndte at gå mig på, og jeg prøvede at finde andre steder at klæde om, for det var mærkeligt for mig«. Når Michelle Gatting ser tilbage på det, kan hun godt se, at det var langt over grænsen. »Det stoppede aldrig, for jeg bad ham ikke om at stoppe. Det er lidt sværere for en kvinde at bede mænd om at stoppe, end man lige tror. Det er svært at forklare«, fortæller racerkøreren til Jyllands-Posten.

Tennis. Clara Tauson skal i dag møde serbiske Ivana Jorovic, der tidligere har været rangeret i top-100, i sin tredje kamp ved French Open-kvalifikationen. Vinder den unge dansker over Jorovic i et opgør, der er berammet som kamp nummer to på bane 12, er hun med i grand slam-begivenhedens hovedturnering, der starter søndag i Paris.

Foto: Laszlo Szirtesi/Ritzau Scanpix Bayern Münchens erfarne spanier Javi Martínez blev skiftet ind og afgjorde Super Cup-finalen i den forlængede spilletid.

Fodbold. Champions League-vinderen Bayern München kan nu også kalde sig vinder af Uefa Super Cup. Sent torsdag vandt den sydtyske storklub duellen mod Europa League-vinderen Sevilla med 2-1 efter forlænget spilletid. Indskiftede Javi Martínez blev matchvinder med et hovedstødsmål i det 104. minut. I den ordinære tid var det ellers Sevilla, som tog føringen på et straffespark ved Lucas Ocampos i 13. minut, men Leon Goretzka udlignede senere i første halvleg efter et tungt Bayern-pres.

Opgøret i Budapest var en prøveklud for at få tilskuere tilbage på stadion i europæiske kampe, selv om Ungarn er et af de lande, der senest har været hårdt ramt af coronavirus og har indført indrejseforbud. Cirka 30 procent af stadionkapaciteten – 20.000 billetter -- var sat til salg, og langt de fleste tilgængelige pladser var besat.