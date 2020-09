»Groft og uacceptabelt« overfald på 18-årig dommer får Helle Thorning på barrikaderne

Mandag kunne Politiken berette, at den 18-årige dommer Julie Alsbro tidligere på måneden blev skubbet, spyttet på og kaldt »møgluder« under en serie 4-kamp. Den pågældende spiller blev idømt seks spilledages karantæne for foreseelserne, hvilket er blevet kritiseret af både dommeren selv og formanden for Dansk Boldspil-Unions (DBU) kvindedommergruppe, Gitte Holm.

Det får forhenværende statsminister Helle Thorning-Schmidt (S), som i 2016 blev udpeget som formand i DBU’s kvindekommission, til at reagere. Hun sidder i dag i DBU’s governance- og udviklingskomité, som har til opgave at rådgive DBU’s bestyrelse i arbejdet for at sikre unionens samfundsbærende rolle i at udvise mangfoldighed og opdrage til fællesskab og demokrati. Hun mener også, at seks spilledages karantæne »lyder af lidt«.

»Jeg reagerede især på spyttet, som i disse coronatider er en ret grov forseelse. Det andet, jeg reagerede på, var, at der er tale om en meget ung kvinde, som frivilligt kører ud til en kamp, hvor hun står over for et hold, som er meget rå ved hende. Når så en granvoksen mand skubber hende og samtidig serverer det med en cocktail af sexistiske tilråb, så bliver det meget groft og fuldstændig uacceptabelt«, siger hun.