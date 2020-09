Dramatik: United vinder i Brighton efter vanvittig tillægstid

Tennis. Holger Rune spillede sig lørdag frem til finalen ved ITF-turneringen i spanske Melilla, da han besejrede bulgarske Adrian Andreev 7-6 (8/6), 6-1. I finalen skal den 17-årige dansker møde Timofei Skatov fra Kasakhstan. Rune følger altså flot op på sin første ITF-titel i søndags i schweiziske Klosters.

Badminton. Mens de fleste andre sportsgrene er mere eller mindre oppe at køre igen med en lang række coronaforanstaltninger, halter badminton efter. Senest meddelte Det Internationale Badmintonforbund (BWF) i et åbent brev fredag, at to Super 1000-turneringer samt sæsonfinalen er udsat fra november til januar næste år. »Det er rigtig frustrerende. De seneste dage havde jeg egentlig et indtryk af, vi ville få positive nyheder omkring turneringerne i Thailand, så den er hård«, siger Anders Antonsen til TV2 Sport. »Det er hårdt i forvejen, og at man skal vente yderlige et par måneder, det er endnu et slag lige i dunken«. De tre turneringer Asia Open I, Asia Open II og BWF World Tour Finals, der er udsat, skulle være spillet i henholdsvis Filippinerne, Indonesien og Kina.

Motorsport. Racerkøreren Kevin Magnussen var for første gang langsommere end Romain Grosjean i træningen forud for formel 1-grandprixet i Rusland. De to Haas-kørere endte begge i den tunge ende af lørdagens tredje frie træning i Sotji, men Grosjean sluttede som nr. 14, mens Magnussen var 16.-hurtigst. Danskeren var ellers hurtigere end Grosjean i begge træninger fredag. Franskmanden kørte lørdag sin hurtigste omgang på den 5,8 kilometer lange bane i tiden 1 minut og 35,257 sekunder. Magnussen var en anelse langsommere. Træningens hurtigste kører var Mercedes-verdensmesteren Lewis Hamilton, mens teamkollegaen Valtteri Bottas og McLarens Carlos Sainz var henholdsvis næst- og tredjehurtigst.

Basketball. Bakken Bears kommer på noget af en opgave, når det tager hul på gruppespillet i Champions League. Fredag aften kvalificerede det aarhusianske mandskab sig for anden gang i klubbens historie til turneringen og havnede i gruppe med italienske Dinamo Sassari, tyrkiske Galatasaray Doga Sigorta og spanske Iberostar Tenerife. Italien, Tyrkiet og Spanien har nogle af Europas bedste ligaer, og de tre modstandere er blandt topholdene i de respektive lande.