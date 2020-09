Liverpools nye klassespiller får ros af Klopp

Fodbold. Arsenal kom foran på Anfield mod Liverpool, men mestrene viste klassen, rejste sig og sejrede 3-1 og ligger nu side om side med Leicester og bysbørnene fra Everton som tophold i Premier League med 9 point efter 3 kampe. Portugiseren Diogo Jota kom ind i 2. halvleg og fik scoret sit første mål for klubben, da han øgede til 3-1. »Han er en klassespiller. Det er vanskeligt at forbedre et hold som vores, men han har været på min liste de seneste to-tre år og nu er han her«, siger Liverpool-manager Jürgen Klopp ifølge BBC om sit nyindkøb.

Ishockey. For første gang i 16 år kan Tampa Bay fejre en Stanley Cup-triumf. Kamp 6 i finaleserien i NHL mod Dallas blev vundet 2-0 og holdet fra Florida sejrede dermed 4-2 i kampe.

Tennis. Russeren Daniil Medvedevs anstrengte forhold til Roland Garros’ røde grus fortsætter, og den russer er nu ude af French Open for fjerde år i træk efter 1. runde. Her tabte han sent mandag til ungarske Márton Fucsovics med 4-6, 6-7, 6-2, 1-6. I slutningen af andet sæt kogte det helt over Medvedev, som tabte en fremragende bold og kom bagud 3-6 i tiebreaken, hvorefter han ødelagde sin ketsjer. Det fik han en pointstraf for, hvilket betød, at sættet gik til Fucsovics.

Fodbold. Genk og klubbens nyansatte danske træner Jess Thorup måtte mandag nøjes med 2-2, da holdet hjemme mødte Oostende i den bedste belgiske række. Paul Onuachu, der tidligere har spillet under Thorup i FC Midtjylland, scorede to gange for Genk, inden holdet indkasserede udligningen til 2-2 i slutfasen med kun ti mand på banen.

Fodbold. Liverpool har udlejet målmanden Loris Karius til Union Berlin i Bundesligaen. Danske Jakob Busk ser dermed ud til at rykke yderligere ned i hierarkiet. Det er to år siden, Busk seneste har spillet for Union.

Fodbold. Ti personer, der enten spiller eller er tilknyttet staben i en Premier League-klub, blev i sidste uge konstateret smittede med coronavirus. Det er det højeste antal i en enkelt testrunde. De smittede skal nu isoleres i ti dage.

Fodbold. I den italienske Serie A er der et voldsomt udbrud af corona i Genoa. Her er Lasse Schöne en af 14 spillere eller stabsansatte, der er i karantæne.

Fodbold. U21-landsholdsangriberen Andreas Skov Olsen fordoblede mandag sin personlige målhøst i Serie A, da han scorede til 3-0 i Bolognas 4-1-sejr over Parma. Andreas Cornelius var ikke med for Parma på grund af muskelproblemer.