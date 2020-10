Sportsblik: Hurra for Clara, Cecilie, Pernille og den jyske hedes vilde millionærer

Det gælder om at møde verden og dagen med optimisme, gåpåmod og livsglæde.

At være sur, bitter, hovedrystende og pessimistisk – ja, det er at sprede dårlige vibrationer, som man vist sagde tilbage i 70’erne. Og det kan på ingen måde anbefales, mener min psykolog.

Næh, med optimisme bygger vi livet med gode vitaminer. For vi skal – vel ikke mindst i denne tid – finde noget at glædes over. Og så er det da rart at konstatere, at det store frirum, den sportive verden, kan byde på megen dansk glæde.