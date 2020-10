Legende i kontant forsvar for homoseksuel spiller: Fodboldhold udvandrer efter homofobisk kommentar

Netop som dommeren fløjtede anden halvleg i opgøret i den næstbedste amerikanske række mellem San Diego Loyal og Phoenix Rising i gang, valgte hjemmebaneholdet at forlade banen.

Holdet forlod banen i protest over, at spiller fra modstanderholdet angiveligt havde udtrykt sig homofobisk over for den åbent homoseksuelle San Diego Loyal-spiller Collin Martin. Det er på trods af, at San Diego Loyal var foran 3-1 i kampen, og at de grundet kampafbrydelsen nu ikke har mulighed for at nå play-off-kampene om adgang til den bedste amerikanske fodboldrække.

»Vi vil tale. Vi vil handle«, skriver klubben efterfølgende på dens Twitter-profil tilknyttet et billede med ordene: »Det her er større end fodbold. Vi er loyale over for vores fællesskab. Vi er loyale over for vores spillere. Vi er loyale over for, hvad der er rigtigt«.