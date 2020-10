FC Midtjylland åbner Champions League på hjemmebane

Direkte sport i tv Lørdag 3. oktober TV 2 16.00 Håndbold: Danmark-Montenegro (k) TV 2 Sport 13.45 Håndbold: Norge-Frankrig (k) 20.45 Fodbold: Udinese-Roma TV3+ 18.30 Fodbold: Leeds-Manchester City TV3 Sport 13.30 Fodbold: Silkeborg-Hobro 15.30 Fodbold: Frankfurt-Hoffenheim 19.00 Speedway: Toruns Grand Prix 22.00 Motorsport: Nascar TV3 Max 13.30 Fodbold: Chelsea-Crystal Palace 16.00 Fodbold: Everton-Brighton 18.30 Fodbold: RB Leipzig-Schalke 04 21.00 Fodbold: Newcastle-Burnley Xee 15.30 Fodbold: Dortmund-Freiburg Kanal5 12.40 Cykling: Giro d’Italia Eurosport 1 10.55 Tennis: French Open Eurosport 2 10.50 Superbike: VM-afdeling 12.40 Cykling: Giro d’Italia TV 2 Sport X 13.00 Fodbold: Valladolid-Eibar 16.00 Fodbold: Atlético Madrid-Villarreal 18.30 Fodbold: Real Sociedad-Getafe 21.00 Fodbold: Valencia-Real Betis 01.35 Fodbold: Toronto-Philadelphia

Fodbold. Liverpool må klare sig uden stjernen Sadio Mane i søndagens udekamp mod Aston Villa. Senegaleseren er smittet med coronavirus. Ifølge Liverpool udviser Mané milde symptomer, men har det overordnet godt.

Fodbold. Hvis alt går vel, er Sadio Mane tilbage på banen for Liverpool, når klubbens skal møde FC Midtjylland i Champions League, hvor kampprogrammet i gruppe D ser således ud:

Onsdag 21. oktober kl. 21: FC Midtjylland-Atalanta, Ajax-Liverpool

FC Midtjylland-Atalanta, Ajax-Liverpool Tirsdag 27. oktober kl. 21: Liverpool-FC Midtjylland, Atalanta-Ajax

Liverpool-FC Midtjylland, Atalanta-Ajax Tirsdag 3. november kl. 21: FC Midtjylland-Ajax, Atalanta-Liverpool

FC Midtjylland-Ajax, Atalanta-Liverpool Onsdag 25. november kl. 21: Ajax-FC Midtjylland, Liverpool-Atalanta

Ajax-FC Midtjylland, Liverpool-Atalanta Tirsdag 1. december kl. 21: Atalanta-FC Midtjylland, Liverpool-Ajax

Atalanta-FC Midtjylland, Liverpool-Ajax Onsdag 9. december kl. 18.55: FC Midtjylland-Liverpool, Ajax-Atalanta

Uefa tillader, at stadionkapaciteten kan udnyttes op til 30 procent, hvilket i FC Midtjyllands tilfælde vil betyde, at der kan lukkes ca. 3.000 tilskuere ind. Det er dog til syvende og sidst de danske myndigheder, der beslutter, om der må lukkes tilskuere ind. I øjeblikket er det frem til 18. oktober tilladt at være 500 personer - inklusive spillere, officials etc. - på et stadion under en kamp.

Foto: Harold Cunningham/Ritzau Scanpix

Fodbold. Få dage før transfervinduet lukker, har Sønderjyske skrevet en fireårig kontrakt med den 22-årige østrigske midtstopper Philipp Schmiedl. Han kommer til fra SCR Altach i den bedste østrigske række. »Vores transferbudget var egentlig lukket, men efter at de nye ejere er kommet ind, har vi fået denne ekstra mulighed for at gøre noget i transfervinduet alligevel«, siger Sønderjyske-sportschef Hans Jørgen Haysen med henvisning til den amerikanske Platek-familie, der for nyligt købte klubben. Transfervinduet lukker sent mandag aften.

Fodbold. Marcus Ingvartsen kom fredag på tavlen for Union Berlin. Det skete, da danskeren scorede til 2-0 i hovedstadsklubbens sejr på 4-0 i Bundesligaen Mainz.

Fodbold. Den brasilianske angriber Carlos Vinicius skifter fra Benfica til engelske Tottenham på en etårig lejeaftale. Den 25-årige scorede 24 gange i 47 kampe i sidste sæson.

Basketball. Los Angeles Lakers er nu blot to sejre fra klubbens 17. NBA-mesterskab. I kampen to af finaleserien mod Miami Heat i NBA-boblen i Disney World blev det til sejr på 124-114. LeBron James blev topscorer med 33 point i nattens kamp, mens Anthony Davis lavede 32 point.

Basketball. Den olympiske turnering i Tokyo i 2021 kan meget vel blive uden spillere fra NBA. Stjerneligaens kommissær Adam Silver sår i et interview med NBA TV nemlig tvivl om, hvorvidt ligaen i den 2020-2021-sæson, der først indledes omkring jul, kan holde pause under OL. »Det handler ikke kun om at sætte sæsonen på pause i den periode, hvor de er i Tokyo for at konkurrere. De skal også i træningslejre og hvile efterfølgende«, siger Adam Silver.

Golf. Sebastian Cappelen er færdig ved PGA-turneringen Sanderson Farms Championship i Jackson i Mississippi. Danskeren gik 2. runde i 75 slag og dumpede dermed fra 28.-pladsen til en placering under cutgrænsen. Keegan Bradley fra USA fører og har været 13 slag bedre end den færdige dansker.