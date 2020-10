Vindertype: Nadal slukker lyset for italiensk komet i nattens Paris

FAKTA Direkte sport i tv TV 2 Sport 20.00 Håndbold: Herning-T. Esbjerg (k) TV3 Sport 18.00 Fodbold: Bayern M.-Duisburg (k) 20.45 Fodbold: Hobro-Vejle 23.00 Dart: World Grand Prix TV3 Max 19.00 Håndbold: Flensburg-Nordho. (m) 6’eren 20.45 Fodbold: Tyskland-Tyrkiet Kanal5 12.20 Cykling: Giro d’Italia 18.00 Fodbold: Danmark-Færøerne Eurosport 1 11.55 Tennis: French Open Eurosport 2 12.20 Cykling: Giro d’Italia 16.30 Cykling: Flèche Brabanconne 20.45 Fodbold: Portugal-Spanien Vis mere

Tennis. Den forsvarende mester Rafael Nadal er klar til semifinalen i French Open, hvor han forsøger at udbygge sin imponerende rekord som den mest vindende nogensinde i turneringen med en 13. titel. Det står klart efter en sen forestilling mod italienske Jannik Sinner, der sluttede kort før klokken 01.30 natten til onsdag. Her lykkedes det gruskongen at sende det italienske stortalent ud af grand slam-klassikeren efter en tresætssejr på 7-6, 6-4, 6-1, som kom i hus på trods af noget usædvanlige forhold. »Det er meget sent, så tak for, at I er blevet på trods af de svære omstændigheder«, sagde Nadal efter kampen ifølge nyhedsbureauet AFP til den ret begrænsede skare, der fortsat sad på tribunerne. Manden fra Mallorca kom så sent i gang, fordi en kamp over fem timer mellem Dominic Thiem og Diego Schwartzman skubbede hele programmet. Det er netop Schwartzman, Nadal møder i semifinalen.

Dagens kvartfinaleprogram på Roland Garros: Andrey Rublev-Stefanos Tsitsipas, Novak Djokovic-Pablo Carreño Busta, Petra Kvitova-Laura Siegemund, Danielle Collins-Sofia Kenin.

Basketball. Los Angeles Lakers nærmer sig den samlede sejr i finaleserien i NBA, efter at holdet natten til onsdag vandt 102-96 over Miami Heat. Kampen var den fjerde i serien, hvor der spilles bedst ud af syv. Lakers fører sammenlagt med 3-1. Sejren kom blandt andet i hus takket være en veloplagt LeBron James. Den 35-årige superstjerne noterede sig i fjerde finalekamp for 28 point, 12 rebounds og 8 oplæg. Han blev godt hjulpet af Lakers’ anden stjernespiller, Anthony Davis, der i løbet af kampen lavede 22 point og 8 rebounds. Resultatet betyder, at Lakers kan sikre sig holdets første mesterskab siden 2010 i finaleseriens femte kamp natten til lørdag dansk tid.

Tennis. Den polske teenager Iga Swiatek bliver ved med at imponere ved French Open, hvor hun nu er fremme i semfinalen. Sent tirsdag aften vandt hun 6-3, 6-1 over italienske Martina Trevisan, der var kommet med via kvalifikationen. Dermed står 19-årige Swiatek, der også sendte den topseedede rumæner Simona Halep ud af turneringen, klar til en semifinale mod en anden stor overraskelse, argentinske Nadia Podoroska, der ligesom Trevisan først har kæmpet sig igennem kvalifikationsturneringen.

Idrætspolitik. Eliteatleter i svømning og andre sportsgrene skal trygt kunne fortælle om overgreb og kritisable forhold i idrætten. Det er budskabet i et nyt lovforslag, der skal give atleterne en større stemme, end de har i dag. »Team Danmark skal udvikle og etablere en selvstændig funktion, som eliteatleterne og andre kan gå til, hvis de oplever uhensigtsmæssig adfærd«, lyder det blandt andet i forslaget.