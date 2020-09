Pas på, tennisspillere: Det romerske grus lokker Nadal ud af coronapausen

Oplevelsen af US Open i New York var underlig, for en grand slam-turnering uden tilskuere savner det halve af sin tiltrækning. Suset fra tribunerne, når en vild duel leveres på banen, måtte spillerne og tv-seerne undvære, og i en sæson hårdt ramt af coronapandemien er ingenting, som de plejer at være. Og dog, for nu skal der spilles tennis på grus i Europa, og Rafael Nadal er atter manden i centrum.

Med Dominic Thiems triumf i US Open natten til mandag dansk tid brød østrigeren via en forrygende femsæts-sejr over tyske Alexander Zverev ’de gamle’ drenges dominans ved at være den første mandlige spiller født i 1990’erne, der har taget en grand slam-titel. Til gengæld er 27-årige Thiem ikke at finde i lodtrækningen i denne uges Masters 1000-udfordring i Rom, hvor publikum også, dog ufrivilligt, udebliver.

22-årige Naomi Osaka er heller ikke på menuen, for efter sin US Open-gevinst vil hun ligesom Thiem hvile benene, inden den sidste del af sæsonen skal spilles med French Open fra 27. september som højdepunktet.