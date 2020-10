Der er to positioner, hvor Hjulmand kan overraske med sin startopstilling mod Island

Under indflyvningen til lufthavnen i Reykjavik fremstår Island skiftevis storslået og skræmmende. Et råt, brunt landskab bliver på ingen tid afløst af bjerge, hvis sne går i et med skyerne. Præcis ligesom det ser ud i ’Ringenes Herre’.

Ved kysterne dukker enkelte huse og dernæst større og større byer op, indtil man kan øjne hovedstaden med de omkring 125.000 indbyggere. Et stålfast folkefærd har sat sig for, at man trods omgivelserne godt kan bo det sted på kloden, de i turismereklamerne hos flyselskabet Iceland Air omtaler som ’The Edge of the World’.

Det hele giver fornemmelsen af, at man er på vej ned til noget, man både kan komme til at nyde eller slå sig på.