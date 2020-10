Tyskland smider føring tre gange og 17-årig franskmand laver stort nummer

Direkte sport i tv Torsdag 8. oktober TV 2 Sport 20.00 Håndbold: Silkeborg-V. - Viborg (k) TV3+ 02.15 Am. fodbold: Chicago-Tampa TV3 Sport 18.45 Fodbold: Esbjerg-Silkeborg 21.30 Dart: World Grand Prix TV3 Max 19.00 Håndbold: Magdeburg-Göppin.(m) 6’eren 18.00 Fodbold: Sverige-Rusland 20.45 Fodbold: Norge-Serbien Kanal 5 12.20 Cykling: Giro d’Italia CANAL 9 20.45 Fodbold: Skotland-Israel Eurosport 1 10.55 Tennis: French Open 20.45 Fodbold: Slovakiet-Irland 23.00 Golf: Shriners Hospitals Eurosport 2 12.20 Cykling: Giro d’Italia 18.00 Fodbold: Georgien-Hviderusland 20.45 Fodbold: Island-Rumænien Vis mere

Fodbold. 300 tilskuere i Köln så det tyske landshold formøble tre føringer i Tyrkiet, der fik 3-3 med hjem i en test. Julian Draxler, Florian Neuhaus og Gian-Luca Waldschmidt scorede for tyskerne, mens Ozan Tufa, Efecan Karaca og Kenan Karaman udlignede for Tyrkiet. I Paris var der flere mål, men mindre spænding, da Frankrig besejrede Ukraine 7-1. 17-årige Eduardo Camavinga fra Rennes åbnede scoringen for Frankrig med en akrobatisk perle.

Fodbold. Portugal og Spanien spillede onsdag 0-0 i en testkamp og lancerede samtidigt et fælles bud på afviklingen af VM i 2030. »Få ting kan skabe mere håb og forventning end muligheden for at afholde et VM, og vi kan ikke komme i tanke om en bedre medvært end Portugal«, siger den spanske forbundspræsident Luis Rubiales i en pressemeddelelse. VM-arrangementet tildeles i 2024.

Basketball. Danmarks Basketball Forbund skal have ny direktør, oplyser forbundet ifølge Ritzau i en pressemeddelelse. Efter samtaler mellem bestyrelsen og direktør Rasmus Winkel er begge parter blevet enige om at opsige samarbejdet, lyder det. Bestyrelsen har ellers været tilfreds med Winkels arbejde som direktør i de seneste 13 år, men ’i visse dele af miljøet er skabt en stemning af mistillid, der gør det svært for direktøren at agere’, lyder forklaringen i pressemeddelelsen.

Atletik. Den etiopiske løber Letesenbet Gidey satte onsdag verdensrekord på kvindernes 5.000 meter. Ved Valencia World Record Day kappede hun mere end fire sekunder af den gamle rekord, som Tirunesh Dibaba satte Oslo i 2008. 22-årige Gidey blev noteret for tiden 14.06,62 minutter, hvilket er en forbedring på næsten 5 sekunder. Joshua Cheptegei fra Uganda smadrede verdensrekorden på 10.000 meter. Han blev noteret for tiden 26 minutter.11,02 minutter. Den tidligere rekord lød på 26.17,53 minutter og tilhørte etiopieren Kenenisa Bekele. Kun sponsorer, journalister og personale overværede seancen på stadion i Valencia.

Tennis. Verdensetteren Novak Djokovic snuppede onsdag aften den sidste plads i mændenes semifinaler i French Open. I kvartfinalen vandt serberen over spanske Pablo Carreño Busta, som kæmpede bravt for at levere overraskelsen. Den 17.-seedede Carreno Busta vandt første sæt, men topseedede Djokovic løftede niveauet og vandt 4-6, 6-2, 6-3, 6-4.