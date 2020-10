Druk og skilsmisse: Rolf Sørensen går i behandling for alkoholproblem

Direkte sport i tv Fredag 9. oktober TV 2 Sport 20.00 Håndbold: KIF-Bjerringbro (m) TV3 Sport 10.55/14.55 F1: GP Tyskland, træning 16.35 Futsal: Murcia-Tyumen 20.55 Futsal: Barca-KPRF TV3 Max 20.00 Dart: World Grand Prix 6’eren 18.00 Fodbold: U21, Malta-Danmark Kanal 5 12.50 Cykling: Giro d’Italia Eurosport 1 10.55 Tennis: French Open 23.00 Golf: Shriners Hospitals Eurosport 2 12.45 Cykling: Giro d’Italia TV 2 Sport X 03.00 Basketball: LA Lakers-Miami Vis mere

Cykling. Den tidligere danske cykelrytter og nuværende tv-kommentator Rolf Sørensen skal skilles og påbegynder samtidig et længere terapiforløb for at kunne kontrollere sit forhold til alkohol. Det oplyser Rolf Sørensen og hans hustru, Susanne Sørensen, fredag aften i en meddelelse sendt til Ritzau. »Vi har været sammen i mange år og har levet et meget intenst, lykkeligt og stærkt ægteskab, men selvfølgelig også oplevet både op- og nedture, som mange andre ægteskaber«, siger Rolf Sørensen. »Vi har vores utroligt skønne børn, som vi begge elsker højt, men vi er kommet til et punkt, hvor min familie ikke længere kan leve med mine alkoholproblemer. Derfor skal vi skilles«, lyder det. Rolf Sørensen havde stor succes som aktiv cykelrytter særligt i 1990’erne. I dag kommenterer han cykling på TV2’s kanaler. Frederik Lauesen, sportschef på TV2, ønsker ikke at kommentere på, om Rolf Sørensens alkoholproblemer får konsekvenser for Sørensens rolle som kommentator.

I tredje sæt var Rafael Nadal i perioder langt under sit vanlige niveau, men han fik rejst sig på det rigtige tidspunkt. Foto: Thomas Samson/Ritzau Scanpix

Tennis. Rafael Nadal har vundet grand slam-turneringen French Open 12 gange, og i år får han chancen for også at gøre det 13. gang. I fredagens semifinale var han i stand til at trykke på speederen, når det var nødvendigt mod argentinske Diego Schwartzman, der blev besejret 6-3, 6-3, 7-6 (7/0), selv om Nadal aldrig spillede på sit højeste niveau. Men efter seks kampe er staus i spanierens favør: 18-0 i spillede sæt. I finalen søndag venter enten topseedede Novak Djokovic eller den unge græker Stefanos Tsitsipas. Lørdag spilles kvindernes finale, når det polske stortalent Iga Swiatek møder USA’s Sofia Kenin.

Cykling. Med en andenplads efter polakken Szymon Krawczyk (CCC Decelopment Team) på den 164,5 km lange 2. etape i Giro del Friuli forsvarede den 23-årige Niklas Larsen sin samlede føring i den fire dage lange italienske styrkeprøve. Den danske OL-bronzevinder i 4 km holdforfølgelsesløb sejrede døgnet inden suverænt med sit norske 2.divisionsmandskab Uno-X i 1. etapes 23,7 km lange holdløb. Sammenlagt har Niklas Larsen samme tid som sine to holdkammerater, landsmanden Jacob Hindsgaul Madsen og nordmanden Anders Leknessund.

Fodbold. To spillere forlader den danske landsholdstrup. Det sker forud for de kommende Nations League-kampe mod Island og England. Det oplyser Dansk Boldspil-Union (DBU) på Twitter. De to spillere er Andreas Cornelius og Kristian Pedersen. Cornelius, der scorede i testkampen onsdag mod Færøerne, har fået problemer med en tidligere skade. Venstrebacken Kristian Pedersen fra Birmingham forlader lejren efter debut mod Færøerne.

Cykling. Den franske mester Arnaud Démare tager på 7. etape sin tredje etapesejr i årets Giro d’Italia. Han var endnu engang stærkest i den afgørende massespurt, hvor han henviste Peter Sagan til andenpladsen og Michael Matthews til tredjepladsen. Der skete ingen ændringer mellem favoritterne.

Cykling. Årets udgave af klassikeren Paris-Roubaix er aflyst grundet coronasituationen. Det oplyser Den Internationale Cykelunion (UCI). »I den nuværende sundhedssituation med covid-19 og med restriktionerne udstukket af de franske myndigheder må UCI med beklagelse meddele, at Paris-Roubaix 2020 og Paris-Roubaix Femmes er blevet aflyst«, skriver UCI på sin hjemmeside. Løbene skulle være kørt 25. oktober. Det er en stor streg i regningen for eksverdensmesteren Mads Pedersen (Trek), der var blandt favoritterne og havde klassikeren som det helt store sæsonmål.

Fodbold. Efter en forrygende start på Premier League-sæsonen er både Evertons topscorer og manager blevet hædret med priser for september. Den 23-årige angriber Dominic Calvert-Lewin har fået prisen som månedens spiller efter fem mål i tre kampe i sidste måned. Prisen som månedens manager i september går til Evertons Carlo Ancelotti, der førte sit hold til sejr i alle tre kampe i september.

Motorsport. Fredagens første træning forud for det tyske formel 1-grandprix på Nürburgring på søndag er aflyst grundet tåge og dårlig sigtbarhed.

Cykling. Danmarks Cykle Union (DCU) har ansat 46-årige Frank Hyldgaard i en stilling som projektchef for løbet PostNord Danmark Rundt. Hyldgaard, der bliver deltidsansat, skal løfte arven fra Jesper Worre, som i mange år var nærmest synonym med ledelsen og afviklingen af løbet.

Cykling. Mountainbikerytteren Annika Langvad stopper karrieren. Den seksfoldige 36-årige verdensmester meddeler på Instagram, at hun har kørt sit sidste professionelle løb. »Tiden er inde nu. De her ti år på topplan vil nok forblive nogle af de mest intense i mit liv, og nu er jeg klar til at dedikere mig til noget andet«, meddeler Langvad på Instagram. Egentlig skulle danskeren have været til start til VM i denne weekend, men maveproblemer har gjort, at hun har måttet trække sig fra løbet.

Fodbold. Gylfi Sigurdsson scorede to gange for Island i 2-1-semifinalen i Nations League A’s playoff-spil mod Rumænien torsdag aften, og mændene fra Nordatlanten er dermed klar til at spille finale om en billet til EM 2021. Her skal de møde Ungarn, der vandt 3-1 på udebane over Bulgarien. Nordirland og Slovakiet kom til finalen i League B efter straffesparkssejre over Bosnien og Irland, mens Serbien i League C besejrede Norge 2-1 efter forlænget spilletid og nu skal møde Skotland, der sejrede på straffespark mod Israel.

Foto: Stian Lysberg Solum/Ritzau Scanpix Mathias Normann fik udlignet i 88. minut mod Serbien, men gæsterne scorede igen i den forlængede spilletid, og så er Norge ude af EM.

Mathias Normann fik udlignet i 88. minut mod Serbien, men gæsterne scorede igen i den forlængede spilletid, og så er Norge ude af EM. Foto: Stian Lysberg Solum/Ritzau Scanpix

Det er den tiende slutrunde i træk, som nordmændene misser. »Jeg har ikke et problem med at træde til side, hvis arbejdsgiveren vil det, eller hvis jeg selv kommer frem til det«, siger Norges træner Lars Lagerbäck og tilføjer: »Det vil fremtiden vise. Jeg synes, at det er lidt for tidligt at sige noget nu«.

I League D spiller Georgien og Nordmakedonien om en plads ved EM 2021. De to lande er henholdsvis nummer 89 og 66 på Fifa’s verdensrangliste, hvilket falder fint i hak med EM-arrangøren Uefa’s vision for slutrunden: at der skal være deltagelse fra alle niveauer af europæisk fodbold.

Fodbold. VM-kvalifikation i Sydamerika over vanvittige 18 spillerunder frem mod Qatar 2022 åbnede natten til fredag med etmålssejre på hjemmebane til Argentina og Uruguay over henholdsvis Ecuador og Chile. Lionel Messi blev 1-0-matchvinder på straffespark mod Ecuador, mens Luis Suárez eksekverede fra pletten til 1-0 for Uruguay, inden Maximiliano Gomez blev 2-1-helt i 90. minut mod chilenerne. Med den nye Brøndby-back Blas Riveros på banen i 90. minutter spillede Paraguay 2-2 mod Peru.

Fodbold. Premier Leagues hotteste angriber kan også på landsholdsniveau. I sin debut for England skulle Everton-bomberen Dominic Calvert-Lewin blot bruge 26 minutter på at komme på tavlen i 3-0-testsejren mod Wales. Calvert-Lewin headede sit første landskampsmål ind på oplæg af en anden af den nye sæsons helt store skikkelser i engelsk fodbold, Aston Villas playmaker Jack Grealish. Conor Coady og Danny Ings scorede efter pausen.