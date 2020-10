Denmark Open bryder lang turneringstørke for en stund

En øredøvende ensporet kavalkade af technomusik pulserer over de tre badmintonbaner oplyst af blå og røde led-lyskilder i Odense Idrætshal.

’All Around the World (La La La Extended)’ af den hollandske dj R3hab, oplyser en musikgenkendende streamingtjeneste. Og så en basarm-indbydende, tempoopskruet udgave af et britisk 90’er-hit. Et ikkeoverraskende mixtape til et stort indendørs sportsstævne, og for badmintonspillerne markerer lydsporet derfor en længe ventet begivenhed.

Efter syv måneders turneringstørke står de danske spillere endelig over for internationale modstandere i et betydningsfuldt stævne: Denmark Open. Her trådte den højest rangerede danske spiller, Anders Antonsen, onsdag ud til sin første kamp i turneringen mod indiske Ajay Jayaram.