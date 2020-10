Ronaldo kan have brudt coronaprotokol, da han fløj til Italien efter positiv test

Direkte sport i tv TV 2 Sport 09.50/16.00 Badminton: Denmark Open TV3 Sport 18.00 Fodbold: Viborg-Fremad Amager 21.00 Fodbold: Nîmes-Paris SG 00.30 Motorsport: Nascar TV3 Max 19.00 Speedway: Hold-VM Kanal5 12.20 Cykling: Giro d’Italia Eurosport 1 12.45/19.45 Snooker: English Open 23.00 Golf: PGA Tour Eurosport 2 12.20 Cykling: Giro d’Italia 17.00 Svømning: International League TV 2 Sport X 12.00 Tennis: St. Petersburg Open (m)

Fodbold. Ifølge den italienske sundhedsminister Vincenzo Spadafora kan Cristiano Ronaldo have overtrådt coronaprotokollen, da han forleden returnerede til Italien fra Portugal efter at være testet positiv for virussen. Ronaldo blev transporteret til Italien i et privat hyret ambulancefly og gik direkte i karantæne, men Spadofora siger, at det er imod reglerne medmindre der foreligger en tilladelse fra sundhedsmyndighederne. Ronaldos klub Juventus afviser, at stjernen har overtrådt reglerne. Ronaldo blev testet positiv, da han var i Portugal for at spille landskampe, og han måtte sidder over, da europamestrene onsdag mødte Sverige i Nations League.

Cykling. Efter sit styrt i løbet Scheldeprijs i weekenden har Casper Pedersen besluttet at stoppe sæsonen før tid. Han skulle have kørt Flandern Rundt, men styrtet har udløst symptomer på en hjernerystelse, og derfor ønsker han ikke at gamble med helbredet, skriver TV 2.

Håndbold. Den serbiske stjernespiller Sanja Damnjanovic er gravid og stopper karrieren. Den nu 33-årige back spillede 2013-2015 for Viborg, og hun var i 2013 med til at vinde VM-sølv for Serbien.

Fodbold. De engelske rækker, der ligger niveauet under Premier League, har afvist en økonomisk redningspakke på 50 millioner pund. Pakken er blevet tilbudt af den bedste engelske række, Premier League. Det er nogle af betingelserne i aftalen, der har fået Den Engelske Ligaforening (EFL) til at afslå tilbuddet. EFL repræsenterer de tre fodboldrækker, der ligger lige under toprækken i England. Premier League fremlagde sit tilbud onsdag. Her gjorde ligaen det samtidig klart, at de 50 millioner pund - over 400 millioner kroner - kun skulle gå til tredje- og fjerdebedste række og altså ikke til den næstbedste, The Championship. EFL kræver dog, at hjælpepakken gavner alle de tre lavere ligaer.

Fodbold. Jonathan Klinsmann, der er søn af den tidligere tyske angrebsstjerne og landstræner Jürgen Klinsmann, fik ikke den bedste debut som målmand for Los Angeles Galaxy i Major League Soccer. Fire gange blev Klinsmann passeret i opgøret mod San José Earthquakes, og det var Galaxys 6. nederlag på stribe i MLS.

Dart. For første gang vandt den tredobbelte verdensmester Glen Durrant Premier League, da han i finalen slog Nathan Aspinall. Sejren indbragte Durrant i alt 275.000 pund (ca. 2,6 millioner kr.).

Motorsport. Først blev det udsat, men nu er historiens første formel 1-grandprix i Vietnam helt aflyst. Gadeløbet i Hanoi skulle være kørt 5. april, men på grund af coronapandemien blev det udsat. Det har dog vist sig at være umuligt at gennemføre løbet.

Fodbold. Chelsea har udlejet Victor Moses til Spartak Moskva for resten af sæsonen, Det skriver Premier League-klubben ifølge Ritzau på sin hjemmeside. Det er sjette gang, siden Moses ankom til Chelsea i 2012, at klubben udlejer kantspilleren. Sidste sæson var han både forbi Fenerbahce og Inter.

Fodbold. Eric Maxim Choupo-Moting fik torsdag en god debut som Bayern München-spiller. Den camerounske angriber scorede to af klubbens tre mål, da FC Düren fra femtebedste række blev slået 3-0 i den tyske pokalturnering. Thomas Müller stod for Bayerns tredje mål på et straffespark. Eric Maxim Choupo-Moting, der er født i Tyskland og er tysk statsborger, skrev i sidste uge under på en etårig kontrakt med de forsvarende tyske mestre. Han har de seneste to sæsoner spillet for Paris Saint-Germain.