Champions League er i gang med udesejre til Juventus og Club Brugge

Fodbold. Alvaro Morata blev sæsonens første målscorer i Champions Leauge, hvor der skulle spilles 46 minutter inden Juventus i udekampen mod Dinamo Kijev kom foran 1-0. Spanieren udnyttede en retur fra Dinamo-målmanden Giorgyi Bushchan efter en afslutning fra Dejan Kulusevski. Morata scorede på et hovedstød til 2-0, der blev kampens resultat. Dinamo Kijev havde Mikkel Duelund på bænken i hele kampen. I den anden tidlige kamp vandt Club Brugge 2-1 ude over Zenit St. Petersborg på et mål i overtiden af Charles De Ketelaere. Club Brugge kom foran ved Emmanuel Bonaventure, inden en afslutning fra Dejan Lovren ramte stolpen og gik i mål via Zenit-målmanden Ethan Horvath.

Sejlsport. Sejlerlandsholdets årlige træningssamling i uge 42 har smittet syv personer med coronavirus, deriblandt verdensmesteren Anne-Marie Rindom, der netop er vendt hjem fra Polen med en EM-sølvmedaljer. Yderligere fire sejlere og to trænere er testet positive, oplyser Dansk Sejlunions direktør, Christian Lerche, til TV2 Sport. De 50 personer, der deltog i træningssamlingen, er gået i selvisolation. Anne-Marie Rindom er i bedring efter nogle hårde dage med covid-19. »Det er blevet lidt bedre i løbet af de sidste par dage, men jeg har haft høj feber, ondt i hovedet og i hele kroppen«, siger Anne-Marie Rindom til TV2 Sport.

Fodbold. En coronatest af AGF’s Superligatrup har resulteret i en positiv test af den 21-årige målmand Kasper T. Kristensen. »Den positive test betyder, at ’TK’ - der er frisk og symptomfri - sættes i karantæne derhjemme og dermed også trækkes ud af træningen på Fredensvang«, skriver AGF på klubbens hjemmeside. Hele truppen vil blive testet igen på fredag.

Fodbold. Yderligere 8 spillere i den hollandske klub AZ Alkmaar er smittet med coronavirus, så i alt 13 spillere er testet positive.

Foto: Jewel Samad/Ritzau Scanpix Kun en østtysker og en tjekkoslovak i 1980'erne har tilbagelagt 400 meter hurtigerre end Salwa Eid Naser.

Atletik. Verdensmesteren i 400-meterløb for kvinder, Salwa Eid Naser, er blevet renset i en sag, hvor hun var beskyldt for at have forbrudt sig mod de såkaldte whereaboutsregler og dermed mod antidopingreglerne. Det meddeler Atletiksportens Integritetsenhed (AIU) i en 15 sider lang afgørelse. Det er en teknikalitet omkring registrering af datoer, der gør, at AIU har set sig nødsaget til at ophæve suspenderingen. 22-årige Salwa Eid Naser stammer fra Nigeria, men stiller op for Bahrain. Hun blev i 2019 verdensmester ved at løbe den tredjehurtigste tid i historien og den hurtigste siden 1985. Ved samme VM-stævne blev amerikaneren Christian Coleman verdensmester på 100 meter for mænd – kort tid efter, han snoede sig ud af en sag, der til forveksling ligner Salwa Eid Nasers.

Fodbold. Barcelona indleder Champions League med en hjemmekamp i aften mod outsiderne fra Ferencvaros. Forud for kampen mod ungarerne kommer Barcelona-træneren Ronald Koeman med en mindre opsang til Lionel Messi, der blot har scoret en enkelt gang i denne sæson. »Jeg kan ikke brokke mig over, at han ikke prøver, men lige nu kunne hans præstationer godt være bedre. På daglig basis kan man se, at han er glad og tilfreds, vil spille og være holdets anfører«, siger Koeman ifølge BBC.

Ronald Koeman kom til Barcelona midt i den store Messi-krise, hvor kaptajnen krævede et skifte væk fra klubben, og hvor Koeman indledte sin regeringsperiode med at fyre Messis gode ven Luis Suárez.

Svømning. Emilie Beckmann bidrog med 14,5 point, da Iron blev nummer to efter London Roar i anden afdeling af ISL-serien i Budapest. I sin eneste individuelle start blev Beckmann nummer 2 i 100 meter butterfly i 57,35 sek., der lidt mere end et sekund fra hendes personlige rekord på kortbane-EM i 2017, og 0,9 sekunder efter vinderen Marie Wattel. Emilie Beckmann svømmede desuden tre holdkapper, 54,56 og 54,42 sek. i 100 m fri og 56,83 sek. i 100 m butterfly.

Volleyball. Eric Adler, som er tidligere formand for Dansk Volleyball Forbund, er valgt til vicepræsident samt kasserer for Det Europæiske Volleyballforbund, CEV. Aleksandar Boricic er præsident i CEV og valgte selv Eric Adler til posten, skriver Ritzau.

Fodbold. Den tidligere franske landsholdsmålmand Bruno Martini er død. Han blev 58 år. Det skriver L’Equipe. 12. oktober blev Bruno Martini indlagt på hospitalet efter et hjertestop, men trods en uges tid på intensivafdelingen stod hans liv ikke til at redde. Ved EM i 1992 var Bruno Martini målmand for det franske landshold, der tabte 2-1 til Danmark.

Cykling. Giro d’Italia er ramt af corona. Den Internationale Cykelunion, UCI, oplyser, at en unavngiven rytter fra UAE samt et medlem af staben hos AG2R har afleveret positive coronaprøver og skal isoleres.