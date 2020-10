Karakterbogen: Al tvivl om niveauet blev gjort til skamme mod kvartfinalister fra VM

Efter otte sejre på stribe med en samlet målscore på 45-0 lurede tvivlen stadig før den niende kamp i EM-kvalifikationen med Italien som modstander på udebane: Hvor godt er det kvindelige danske fodboldlandshold egentlig netop nu efter international målestok?

95 minutters spilletid gav et utvetydigt svar. Sejr på 3-1 over en af kvartfinalisterne fra den seneste VM-slutrunde dokumenterer, at Danmark tilhører den europæiske elite og har potentialet til at spille en dominerende rolle, når topnationerne mødes til slutrunde i England i 2022.

Forrest i demonstrationen af det høje niveau løb Nadia Nadim, der oven på hård kritik – også herfra – for et væld af afbrændere mod Israel cementerede, at hun er skarp, når det for alvor gælder.