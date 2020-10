To danske håndboldligaer lukker ned

Håndbold. Op og nedrykning i 2019/2020-sæsonen i de danske 1. divisioner blev afgjort ved skrivebordet, da corona i foråret gjorde det umuligt at afvikle kampe. Nu er den indeværende sæsons kampe i 1. division sat på standby som følge af den tilspidsede coronasituation med et forsamlingsloft på 10 personer gældende til 23. november. Det oplyser direktør i håndboldens Divisionsforening, Thomas Christensen, til Ritzau. »Vi har påberåbt os, at 1. division er professionel med lønmodtagere. Men regeringens definitioner for professionel sport gør, at vi ikke kan komme ind under den«, siger Thomas Christensen. Tol TV 2 Sport oplyser direktøren, at klubberne har udsigt til kompensation fra hjælpepakker. Ca. 160 spillere i 1. division for mænd og kvinder er kontraktsansatte. De to Ligaer for mænd og kvinder er ikke berørt. Lørdag er der således topkamp hos kvinderne mellem Esbjerg og København.

Fodbold. Superligaklubben AaB skal have ny træner. Jacob Friis stopper som cheftræner af personlige årsager. Assistent Peter Feher overtager midlertidigt som cheftræner. »For godt et år siden fik Jacob Friis’ yngste datter konstateret leukæmi, hvilket lejlighedsvis har betydet fravær fra trænergerningen i AaB, og det er i et samlet perspektiv af dette, at Jacob Friis har truffet sin beslutning«, skriver klubben til fondsbørsen. Friis understreger, at hans opsigelse ikke skyldes forværring af datterens sygdom. »Jeg vil gerne understrege, at der ikke er sket en forværring, men min familie og jeg er stadig i et forløb, hvor Luna kæmper en brav kamp for at komme sig helt efter sit transplantationsforløb«, siger han til aabsport.dk.





Fodbold. 1. divisionsklubben Silkeborg tilbyder nu sine sæsonkortholdere at få pengene tilbage, da der stadig kun må være 500 mennesker til stede på stadion under kampene. »Køberne af sæsonkort for denne sæson har fået tilbudt 100 procent refundering af deres køb, mens indehavere af 5-års kort har fået tilbudt 10 procent refundering svarende til en halvsæson«, meddeler klubben, der må undvære om Jeppe Gertsen, Svenn Crone og Pelle Mattsson i den kommende kamp søndag mod Vendsyssel FF. Trioen er smittet med coronavirus

Håndbold. Landstræner Nikolaj Jacobsen har efterudtaget Aalborg Håndbolds stregspiller Magnus Saugstrup til de kommende EM-kvalifikationskampe mod Schweiz og Finland i næste uge. Det skyldes, at Flensburg-Handewitts Simon Hald er tvivlsom med en skade, oplyser Dansk Håndbold Forbund.

Fodbold. Den tidligere mangeårige manager i engelske Arsenal, franskmanden Arsène Wenger, vurderer overfor avisen The Guardian, at den paneuropæiske superliga, som den afgåede FC Barcelona-præsident Josep Maria Bartomeu omtalte i tirsdags, bliver sat i verden i håb om at score mange af de penge der florerer på tv-rettighedsmarkedet, hvor klubberne i den engelske Premier League i høj grad skummer fløden. »De andre ligaer prøver at ødelægge, den fordel Premier League har. Den letteste måde for dem at gøre det på, er ved at skabe en europæisk liga«, siger franskmanden til The Guardian. I øjeblikket scorer vinderen af Champions League ca. 750 millioner kroner. I den engelske Premier League scorer selv nedrykkerne flere penge.

Antidoping. Justitskomitéen i det norske parlament, Stortinget, er klar med et lovforslag om at kriminalisere doping og eksempelvis gøre det muligt at fratage præmiepenge fra dopingdømte. Det skriver Ritzau med NTB som kilde. »Vi anser doping som økonomisk kriminalitet«, siger Peter Frølich, som er retspolitisk ordfører for partiet Høyre. Norge har hentet inspiration i Østrig, hvor brug af doping er strafbart.

Ishockey. Tre spillere i Sønderjyske er testet positive for corona. Der er tale om Mikkel Jensen, Victor Rollin-Carlsson og Anders Førster. »Det er bekymrende, men vi håber, det bliver ved de tre tilfælde. Ellers er det alarmerende, og vi begynder at se sårbare ud. Vi er allerede nede på tre kæder«, siger sportschef Kim Lykkeskov ifølge Ritzau til Der Nordschleswiger.

Fodbold. Manchester United-angriberen Marcus Rashford blev den helt store helt for sin klub i aftes i Champions League mod Leipzig i en efterhånden ret fantastisk uge for den 22-årige. Rashford kom ind fra bænken og scorede tre gange i 5-0-sejren. Marcus Rashford kæmper ved siden af fodbolden en indædt kamp for gratis skolemad til særligt sårbare børn. Hans bevægelses krav har rundet en million underskrifter på samme dag, som han scorede karrierens første hattrick.

»Kan ikke holde op med at smile. Det er noget, jeg har ventet på i lang tid. Ville ønske, at fans kunne have oplevet det sammen med mig«, skriver Rashford på Twitter.

United-manager Ole Gunnar Solskjær bakker fuldt op om sin stjernes kampagne. »Marcus viste igen, at han kan holde fokus på, hvad der er vigtigt - på banen og udenfor banen«, siger Solskjær ifølge BBC.

En anden Manchester United-legende, Rio Ferdinand, klapper ligeledes.

»Han er bare brandvarm i øjeblikket. Han er på avisernes forsider af alle de rigtige årsager og i morgen vil han også være på bagsiderne«, siger Ferdinand med henvisning til at dagens vigtigste sportshistorie som regel altid er placeret på bagsiden af de britiske aviser.