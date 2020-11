Bjarne Riis er færdig på WorldTour-hold

Cykling. Bjarne Riis stopper som team manager på WorldTour-holdet NTT. Det oplyser holdet i en pressemeddelelse. Riis’ planer om at at købe en del af holdet sammen med partnere er også droppet. »Jeg vil gerne takke Bjarne for den erfaring og lederskab, han har bragt ind, og det bidrag han har ydet. Vi ønsker ham alt det bedste i fremtiden«, siger holdejer Douglas Ryder.

»Riis og hans partnere, Jan Bech Andersen og Lars Seier Christensen, har sammen med Ryder afbrudt yderligere diskussioner om køb af en del af NTT Pro Cycling«, lyder det i pressemeddelelsen fra holdet, der i disse uger kæmper for at overleve, efter at NTT har meddelt, at virksomheden ikke fortsætter som navnesponsor i 2021.





Håndbold. Klubberne i den danske kvindeliga skal tage stilling til, om der skal arbejdes videre på et forslag, som vil reducere antallet af hold i topdivisionen fra 14 til 12. Det skriver Ritzau. Forslaget, der er bragt på banen af Team Esbjerg, Viborg og Herning-Ikast, var på dagsordenen på bestyrelsesmødet tirsdag, hvor det blev besluttet at sende det videre ud til klubberne. »Status er, at vi vil høre de andre klubber om deres synspunkter, og om andre har ændret deres syn, siden vi diskuterede det sidste år i december«, siger Divisionsforeningen Håndbolds direktør, Thomas Christensen.

Golf. Den forsvarende mester, Tiger Woods, sætter alt ind på at genvinde titlen ved US Masters. Det fortæller golflegenden på et pressemøde tirsdag. Meldingen kommer efter at Woods har klaret sig skidt i de seks turneringer, han har stillet op i, siden han vendte tilbage efter coronapausen. »Med coronapandemien og i et forsøg på at holde mig rask har jeg været tøvende med at komme tilbage og begynde at spille. Det var derfor, jeg ventede så længe, som jeg gjorde. Jeg har ikke fået mit spil til at gå op i en højere enhed endnu«, siger han. US Masters starter torsdag.

Motorsport. Mikkel Mac skal i aktion for Lamborghini, når sæsonens sidste løb i GT World Challenge Europe Endurance Cup køres i weekenden. Den 27-årige dansker afløser Lamborghinis normale kører Franck Perera, der skal køre løb i USA.

Håndbold. Skjern fra mændenes bedste række har forlænget kontrakterne med assistenttrænerne Kasper Søndergaard og Rasmus Hauge frem til 2022. Skjern er nummer seks i Ligaen med 13 point i ti kampe.