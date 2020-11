Bjarne Riis’ drøm om atter at skabe verdens bedste cykelhold fik aldrig luft under vingerne

Med udmeldingen fra milliardæren Lars Seier Christensen om, at han nu sætter punktum for sit mangeårige engagement i cykelsporten, punkteres samtidig endegyldigt de højtflyvende drømme om i tæt samarbejde med Bjarne Riis atter at etablere et af verdens førende professionelle mandskaber, som det i sin tid lykkedes for de to med Team Saxo Bank.

Lars Seiers farvel, som han proklamerede på Facebook, kom i direkte forlængelse af pressemeddelelsen fra det sydafrikanske WorldTour-mandskab NTT Pro Cycling Team om, at Bjarne Riis fratræder det job som sportslig manager, han har varetaget, siden forbindelsen mellem holdets ejer, Douglas Ryder, og den tidligere danske Tour de France-vinder offentliggjordes 8. januar i år i eksklusive omgivelser på Hotel d’Angleterre.

Denne alliance kunne opfattes som opfyldelsen af den overordnede målsætning for det Riis-Seier Project, der i februar 2016 ligeledes lanceredes i den pompøse lokalitet på Kongens Nytorv, men som indtil engagementet med NTT på det sportslige plan »kun« havde udmøntet sig i skabelsen af et professionelt kvindehold og et dansk 3. divisionsmandskab.