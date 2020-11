Lyngby vinder 9-0 på en pokalaften, hvor flere fra Superligaen var i knibe

Fodbold. Alle syv Superligaklubber spillede sig videre til ottendedelsfinalerne i DBU Pokalen på en aften, hvor flere af spillernes klubkammerater var optaget af en landskamp mod Sverige. Tættest på exit var Vejle, der på Matthew Briggs’ mål udlignede til 2-2 langt inde i overtiden mod Brabrand og dernæst vandt straffesparkskonkurrencen. Vejle blev efter 45 minutter ramt af en udvisning, da brasilianeren Allan Sousa fik to advarsler med 4 minutters mellemrum i slutningen af 1. halvleg.

Lyngby bragede videre med en 9-0-sejr i Slagelse, hvor 21-årige Victor Torp scorede hattrick med målene til 2-0, 4-0 og 5-0, men ellers var der masser af smalle sejre til favoritterne fra Superligaen. AC Horsens vandt 4-2 mod VSK Aarhus, hvor det stod 2-2 indtil 57. minut, da Casper Tengstedt for anden gang scorede på straffespark.

Debutanten Daniel Høegh blev matchvinder for et reservespækket FC Midtjylland-hold, da forsvarsspilleren headede et hjørnespark i nettet til en 1-0-sejr ude over HB Køge. Jores Okore udlignede og Kasper Kusk scorede sejrsmålet, da AaB ude mod AB vendte 0-1 til en 2-1-sejr. I Skive blev Peter Christiansen matchvinder for Sønderjyske allerede i 2. minut, da Superligaens tophold og de forsvarende pokalvindere vandt 1-0. mens et selvmål samt scoringer af Jørgen Skjelvik og Troels Kløve sikrede OB fynboerne en sejr over Ballerup-Skovlunde. Fremad Amager vandt 5-1 ude mod danmarksserieklubben Hedensted. Tidligere har FC København, Brøndby, Randers FC og B.93 spillet sig blandt de sidste 16 hold i turneringen, hvor de sidste 2 kampe i 3. runde spilles torsdag.

Håndbold. Den 23-årige stregspiller Andreas Nielsen skifter næste sæson fra Nordsjælland til Mors-Thy, hvor han har skrevet kontrakt frem til sommeren 2023.

Cykling. Bjarne Riis stopper som team manager på WorldTour-holdet NTT. Det oplyser holdet i en pressemeddelelse. Riis’ planer om at at købe en del af holdet sammen med partnere er også droppet. »Jeg vil gerne takke Bjarne for den erfaring og lederskab, han har bragt ind, og det bidrag han har ydet. Vi ønsker ham alt det bedste i fremtiden«, siger holdejer Douglas Ryder.

»Riis og hans partnere, Jan Bech Andersen og Lars Seier Christensen, har sammen med Ryder afbrudt yderligere diskussioner om køb af en del af NTT Pro Cycling«, lyder det i pressemeddelelsen fra holdet, der i disse uger kæmper for at overleve, efter at NTT har meddelt, at virksomheden ikke fortsætter som navnesponsor i 2021. Lars Seier Christensen meddeler på Facebook, at han er færdig med cykelsport.

»Efter mere end 10 år som den vel nok største økonomiske støtte (i eget og Saxo Bank regi) for dansk cykelsport, synes jeg, at jeg har gjort mit. Det er ikke altid blevet fuldt ud gengældt af myndigheder og aktører i sporten, synes jeg helt ærligt, så jeg vil hellere koncentrere mig om andre sportsgrene fremover«, skriver Lars Seier Christensen.

Cykling. Den hollandske sprinter Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma) er blevet idømt ni måneders karantæne for at have forårsaget et voldsomt styrt under Polen Rundt i august. Her forårsagede Groenewegens vanvidskørsel i en spurt livstruende skader hos landsmanden Fabio Jakobsen (QuickStep). Groenewegens karantæne løber henover en løbsfri vinter og frem til 7. maj, oplyser Den Internationale Cykelunion (UCI). Groenewegen skal som led i en udvidet straf også deltage i ’arrangementer til gavn for cykelmiljøet’, som UCI udtrykker det. Med karantæne frem til 7. maj går hollænderen glip af samtlige de forårsløb, han både i 2018 og 2019 havde fin succes i. Til gengæld kan Groenewegen køre med i Tour de France, hvor han tidligere har hentet fire individuelle etapesejre.

Fodbold. Myndigheder verden over vurderer spredningen af coronavirus særdeles forskelligt. Mens det aldrig har været på tale, at Danmarks landskamp i aften mod Sverige skulle aflyses, selv om der er registreret smitte i den danske landsholdslejr og 11 mand er i isolation, så skal det norske landshold ikke i kamp i aften mod Israel. Tirsdag havde den ansvarlige overlæge i Oslo kommune ifølge avisen VG givet grønt lys til afvikling af kampen, på trods af at der var registreret smitte hos gæsteholdet. Onsdag har Helsedirektoratet så vurderet situationen og nået til en anden konklusion. »Når nu sundhedsmyndighederne er usikre på risiko for spredning efter et smitteudbrud i den israelske trup og anbefaler at aflyse kampen, så følger vi selvfølgelig det«, siger NFF’s generalsekretær, Pål Bjerketvedt.

Fodbold. Reservemålmanden Thomas Kaminski fra det belgiske landshold, der i næste uge møder Danmark, har forladt landsholdslejren efter en positiv coronatest. I stedet for Blackburn-spilleren har belgierne udtaget Gaetan Coucke fra KV Mechelen.

Fodbold. 23-årige Hilmar Leon Jakobsen har allerede status som landsholdsspiller i håndbold for Færøerne. Onsdag aften kan han også få debut på fodboldlandsholdet mod Litauen, skriver bold.dk. Hilmar Leon Jakobsen genoptog i foråret sin fodboldkarriere efter nogle års pause. Og derfra gik det stærkt. Kort efter kom han på HB Torshavns førstehold og sluttede sæsonen med 12 mål. »Da året startede, tænkte jeg ikke engang, at jeg skulle spille fodbold igen og da slet ikke, at jeg skulle være færøsk mester og stå på A-landsholdet. Det har været en lidt underlig rejse, men jeg er glad for den«, siger Hilmar Leon Jakobsen til bold.dk.

Fodbold. Den aktivistiske Manchester United-stjerne Marcus Rashford, der via sin kampagne i weekenden på ny fik den britiske regering til at foretage en politisk kovending og genindføre madhjælp til 1,3 millioner sårbare børn, er blevet hyldet af en lokal kunster for sit sociale engagement. Det er gadekunstneren Akse, der har kreeret et gigantisk gavlmaleri af Rashford på en mur på Copson Street i bydelen Withington i det sydlige Manchester.