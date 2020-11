Hun vil tilbyde 1,7 millioner danskere et pusterum i en travl hverdag

Historien om DGI starter med legemsøvelser for bønderne i 1860’erne og har siden været fortællingen om en stolt tradition for folkeoplysning og demokratisk dannelse. Og det skal organisationen med i dag knap 6.400 medlemsforeninger og 1,7 millioner medlemmer blive ved med at være. I 2020 har folkeoplysningen dog fået en anden karakter, lyder det fra landsformand Charlotte Bach Thomassen.

De seneste to år har hun sammen med medlemsforeninger, frivillige og ansatte arbejdet for at trække paraplyorganisationen for danske idrætsforeninger i en ny retning. Det har de gjort med en række organisationsændringer. Og så har de lagt en plan om, at DGI i fremtiden være mere synlig i den offentlige debat, både lokalt og nationalt.

Mærkesagerne er noble. Missionen er at bekæmpe inaktivitet og ulighed i sundhed, men som noget nyt også de problemer, der forholder sig mere til den mentale velvære: ensomhed, stress og præstationspres. Derfor lancerer organisationen lørdag en ny retning for de kommende år under overskriften ’Vi er der, hvor Danmark mødes’.