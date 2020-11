FCK er ramt af nyt coronatilfælde. Denne gang er det gået ud over Jens Stage

Direkte sport i tv TV 2 Sport 19.30 Ishockey: SønderjyskE-Herning TV3 Sport 09.00 Formel 1: Tyrkiets GP, træning 13.00 Formel 1: Tyrkiets GP, træning 19.00 Golf: US Masters TV3 Max 18.30 Fodbold: Lyon-Soyaux (k) Eurosport 1 16.55 Banecykling: EM Eurosport 2 11.30 Golf: Ladies European Tour 14.30/18.30 Tennis: Austria Ladies Linz TV 2 Sport X 14.00 Tennis: Sofia Open (m) 17.00 Banecykling: EM Vis mere

Fodbold. FC København må undvære midtbanespilleren Jens Stage i den kommende tid på grund af coronavirus. På klubbens hjemmeside oplyser FCK, at Stage har afgivet en positiv test og nu er sendt i isolation. »Han formodes at være blevet smittet af et familiemedlem og ikke i klubben, men han har ikke udvist symptomer«, skriver FCK. Samtidig har FCK valgt at droppe en træningskamp mod Helsingør fredag. I sidste uge kom det frem, at også Peter Ankersen og Bryan Oviedo var smittet med coronavirus. De to spillere træner dog med igen.

Fodbold. Argentina og Paraguay spillede 1-1 i den sydamerikanske VM-kvalifikation efter et større drama. Lionel Messi så nemlig ud til at blive matchvinder for de tidligere dobbelte verdensmestre, men Barcelona-stjernens mål blev underkendt af VAR, da dommeren vurderede, at Argentina havde begået et frispark på egen banehalvdel i det angreb, der ledte til målet.

Håndbold. Team Esbjerg har hentet forstærkning i skikkelse af Nerea Pena. Hun har skrevet under på en aftale med de danske mestre, der gælder frem til sommeren 2021. Den spanske playmaker spillede senest for den ungarske klub Siofok KC.

Tennis. Mikael Torpegaard tog torsdag en stor skalp ved at besejre brasilianeren Thiago Monteiro 4-6, 6-3, 6-4 i en Challenger-turnering i Cary, USA. Monteiro ligger nummer 84 i verden, og så højt rangeret en spiller har Torpegaard ikke tidligere slået. Det skriver Dansk Tennis Forbund i en pressemeddelelse.

Golf. Regnen drillede under 1. runde af US Masters, og det var derfor ikke alle spillere, som nåede alle 18 huller. Af dem, der kom hele vejen rundt, var amerikaneren Paul Casey bedst med i 7 slag under banens par, mens den forsvarende mester, Tiger Woods, er 4 slag under par.

Håndbold. Team Esbjergs danske mestre tabte topbraget i kvindernes liga til Viborg med 30-28, og holdet fra det midtjyske rykker dermed op på 1. pladsen. Det var vestjydernes første nederlag i denne sæson.