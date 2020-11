Håndbold-bosser sender ultimatum til Norge. Kan I arrangere EM eller ej?

Selv om der kun er tre uger til Europas bedste kvindelandshold tager hul på kampene om EM-medaljerne, så er det endnu uvist, om Norge kan opfylde sin del af værtsforpligtelserne, der udover to indledende puljer og en mellemrunde også omfatter finalestævnet.

Derfor sender Det Europæiske Håndboldforbund, EHF, nu et ultimatum til Norges Håndbold Forbund, NHF: Senest tirsdag morgen 17. november skal vi have svar på, om håndbold-EM kan spilles som planlagt i Trondheim.

Kan NHF ikke svare ja, får EHF travlt med at finde et nyt sted at spille de to EM-puljer samt finalestævnet, og det kan meget vel ende med at blive i Danmark, der i forvejen er medvært og spillested for to indledende grupper samt en mellemrunde.