Landstræneren satser på erfaring og ungdommens kådhed i jagten på EM-succes i kvindehåndbold

Om knap en måned skal Jesper Jensen for første gang stå i spidsen for kvindelandsholdet ved et internationalt mesterskab, når historiens 14. EM-slutrunde bliver kastet i gang i blandt andet Herning. Og det bliver med en trup, der ifølge landstrænerens beskrivelse er en blanding af erfaring og ungdommens kådhed.

Erfaringen står blandt andre anfører Sandra Toft, højre fløj Trine Østergaard og højre back Louise Burgaard, der alle har rundet 100 landskampe, for, mens den ungdommelige kådhed for eksempel kan knyttes til Københavns 20-årige højre kant Andrea Hansen.

»Hvis vi skal kigge efter hullerne i osten, kan det godt være, at vi har lidt for meget ungdommens kådhed med i stedet for erfaring, men jeg synes ikke, mulighederne har været til meget andet«, siger Jesper Jensen.